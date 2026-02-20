20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Михаил Исаев провёл совещание с главами районных администраций и руководителями служб по благоустройству


«Главная тема - гололёд. Температурные качели и прошедший снег с дождём создают непростую обстановку в городе.

Перед службами по благоустройству поставлена четкая задача: сделать максимальный акцент на тротуары, подходы к школам, детским садам, поликлиникам, а также на лестничные спуски.
Особое внимание — остановкам общественного транспорта. Посадочные площадки нужно обрабатывать в первую очередь.

Каждому главе района поставлена задача вывести дополнительные бригады на ручную очистку наледи.
Спецтехнику направить на разбрасывание противогололёдных материалов по мостам, спускам, подъёмам и магистралям.

Комитету ЖКХ и главам районов совместно с УК, ТСЖ и ЖСК необходимо усилить работу на дворовых территориях. Управляющие компании, которые не исполняют правила благоустройства, будем привлекать к ответственности. Все правовые механизмы для этого у нас есть.

Комитету муниципального контроля – продолжать объезды торговых центров, предприятий и офисных зданий: фиксировать нарушения и жестко требовать от собственников их устранения.

Главам администраций Кировского, Заводского, Волжского и Октябрьского районов: если в центральной части города работа уже выстроена, то теперь необходимо обеспечить такой же уровень уборки на улицах, отдаленных от центра. Силы и техника должны распределяться равномерно по всем территориям.

Директорам служб по благоустройству – ежедневно формировать адресные планы по борьбе с наледью, отрабатывать их в полном объёме и оперативно перераспределять силы с учётом новых обращений», - сообщил глава города в своем телеграм-канале.

Уважаемые жители, по всем вопросам уборки снега и наледи обращайтесь в Единую диспетчерскую службу по телефону: 659-659