Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи

«Главная тема - гололёд. Температурные качели и прошедший снег с дождём создают непростую обстановку в городе.Перед службами по благоустройству поставлена четкая задача: сделать максимальный акцент на тротуары, подходы к школам, детским садам, поликлиникам, а также на лестничные спуски.Особое внимание — остановкам общественного транспорта. Посадочные площадки нужно обрабатывать в первую очередь.Каждому главе района поставлена задача вывести дополнительные бригады на ручную очистку наледи.Спецтехнику направить на разбрасывание противогололёдных материалов по мостам, спускам, подъёмам и магистралям.Комитету ЖКХ и главам районов совместно с УК, ТСЖ и ЖСК необходимо усилить работу на дворовых территориях. Управляющие компании, которые не исполняют правила благоустройства, будем привлекать к ответственности. Все правовые механизмы для этого у нас есть.Комитету муниципального контроля – продолжать объезды торговых центров, предприятий и офисных зданий: фиксировать нарушения и жестко требовать от собственников их устранения.Главам администраций Кировского, Заводского, Волжского и Октябрьского районов: если в центральной части города работа уже выстроена, то теперь необходимо обеспечить такой же уровень уборки на улицах, отдаленных от центра. Силы и техника должны распределяться равномерно по всем территориям.Директорам служб по благоустройству – ежедневно формировать адресные планы по борьбе с наледью, отрабатывать их в полном объёме и оперативно перераспределять силы с учётом новых обращений», - сообщил глава города в своем телеграм-канале.Уважаемые жители, по всем вопросам уборки снега и наледи обращайтесь в Единую диспетчерскую службу по телефону: 659-659