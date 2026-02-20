Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»

просмотров: 161

Участник специальной военной операции из села Крепость Узень Новоузенского района Саратовской области удостоен государственных наград.Как рассказали в администрации муниципалитета, Айдын С. - не только любящий муж и отец троих детей, но и настоящий герой. С октября 2023 года он добровольно участвует в спецоперации, демонстрируя невероятную отвагу. Его заслуги отмечены медалями «За храбрость» I и II степени.«От всего сердца желаем Айдыну и всем нашим бойцам новых побед, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой», - говорится в публикации.