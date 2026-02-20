20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
Участник специальной военной операции из села Крепость Узень Новоузенского района Саратовской области удостоен государственных наград.

Как рассказали в администрации муниципалитета, Айдын С. - не только любящий муж и отец троих детей, но и настоящий герой. С октября 2023 года он добровольно участвует в спецоперации, демонстрируя невероятную отвагу. Его заслуги отмечены медалями «За храбрость» I и II степени.

«От всего сердца желаем Айдыну и всем нашим бойцам новых побед, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой», - говорится в публикации.