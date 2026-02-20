Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"

просмотров: 141

Юные художники Саратовской области активно участвуют в конкурсе афиш окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.В творческую работу активно включились учащиеся ДШИ, юные художники и начинающие дизайнеры Саратовской области.- Каждая афиша— отдельная история, рассказанная языком образов и цветов. Здесь можно увидеть и смелые экспериментальные композиции, и тонкие, пронзительные лирические мотивы, - отметил директор Саратовского художественного училища имени Боголюбова Илья Смирнов.Каждый участник вкладывает в свою работу не только мастерство, но и частичку своей души, свое уникальное видение мира.Конкурс предоставляет уникальный шанс для молодежи в возрасте от 6 до 30 лет заявить о себе и оставить свой след в истории главного театрального события округа.- Этот конкурс стал для юных саратовских художников важным этапом в становлении, возможностью получить ценный опыт, почувствовать себя частью большого творческого сообщества и, безусловно, обрести уверенность в своих силах. Имена победителей будут названы 27 марта, в День театра, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.