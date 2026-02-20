20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"

Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"


Юные художники Саратовской области активно участвуют в  конкурсе афиш окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», который проходит под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

В творческую работу  активно включились учащиеся ДШИ, юные  художники  и начинающие дизайнеры  Саратовской области.

- Каждая афиша—  отдельная история, рассказанная языком образов и цветов. Здесь можно увидеть и смелые экспериментальные композиции, и тонкие, пронзительные лирические мотивы, - отметил директор Саратовского художественного училища имени Боголюбова Илья Смирнов.

Каждый участник вкладывает  в свою работу не только мастерство, но и частичку своей души, свое уникальное видение мира.

Конкурс предоставляет уникальный шанс для молодежи в возрасте от 6 до 30 лет заявить о себе и оставить свой след в истории главного театрального события округа.

-  Этот конкурс стал для юных саратовских художников важным этапом в становлении, возможностью получить ценный опыт, почувствовать себя частью большого творческого сообщества и, безусловно, обрести уверенность в своих силах. Имена победителей будут названы 27 марта, в День театра,  - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.