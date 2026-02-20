20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В стенах Саратовского колледжа кулинарного искусства прошел традиционный праздник «Широка ты, наша Масленица». Студенты продемонстрировали свое мастерство в приготовлении блинов и блинчиков, устроив настоящую кулинарную выставку для гостей - от классических тонких блинов до оригинальных рецептов с необычными начинками.

Гостями мероприятия стали курсанты Саратовского высшего артиллерийская командной училища, участники СВО и Светлана Маслова - мама погибшего в зоне специальной военной операции Михаила Яшина.

Фольклорный ансамбль «Балаган» Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке представил гостям традиционные русские песни и обряды.

Часть приготовленной для праздника выпечки отправилась участникам специальной операции, которые проходят реабилитацию в военном госпитале. Студенты и преподаватели приготовили более 1000 блинов для героев, чтобы каждый смог насладиться лакомством и почувствовать заботу.