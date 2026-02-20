Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО

просмотров: 151

В стенах Саратовского колледжа кулинарного искусства прошел традиционный праздник «Широка ты, наша Масленица». Студенты продемонстрировали свое мастерство в приготовлении блинов и блинчиков, устроив настоящую кулинарную выставку для гостей - от классических тонких блинов до оригинальных рецептов с необычными начинками.Гостями мероприятия стали курсанты Саратовского высшего артиллерийская командной училища, участники СВО и Светлана Маслова - мама погибшего в зоне специальной военной операции Михаила Яшина.Фольклорный ансамбль «Балаган» Саратовской областной филармонии им. А.Шнитке представил гостям традиционные русские песни и обряды.Часть приготовленной для праздника выпечки отправилась участникам специальной операции, которые проходят реабилитацию в военном госпитале. Студенты и преподаватели приготовили более 1000 блинов для героев, чтобы каждый смог насладиться лакомством и почувствовать заботу.