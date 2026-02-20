20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
Традиционно площадкой проведения станет Хвалынский район. «Туриада» пройдет с 19 по 23 мая под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Подготовку к турниру обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя Председателя Правительства области Владимира Попова. В центре внимания — вопросы инфраструктуры, логистики, безопасности и создания комфортных условий для участников и гостей.

«Туриада» ежегодно объединяет активную и целеустремлённую молодежь, увлечённую спортом и туризмом, из регионов Приволжского федерального округа, Центрального федерального округа и дружественных стран. Этот год не станет исключением: участников ждёт насыщенная программа, новые маршруты, соревнования и яркие события.

Особое значение мероприятию придаёт то, что оно проходит в рамках Года единства народов России. «Туриада» — это не только про спорт и туризм, но и про дружбу, взаимопонимание, обмен опытом и укрепление межрегиональных связей.

Подготовка лагеря ведётся в штатном режиме в установленные сроки. Перед организаторами стоит важная задача — обеспечить безопасное и комфортное пребывание гостей региона, создать атмосферу гостеприимства и настоящего спортивного праздника.