На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»

Традиционно площадкой проведения станет Хвалынский район. «Туриада» пройдет с 19 по 23 мая под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.Подготовку к турниру обсудили на заседании организационного комитета под председательством заместителя Председателя Правительства области Владимира Попова. В центре внимания — вопросы инфраструктуры, логистики, безопасности и создания комфортных условий для участников и гостей.«Туриада» ежегодно объединяет активную и целеустремлённую молодежь, увлечённую спортом и туризмом, из регионов Приволжского федерального округа, Центрального федерального округа и дружественных стран. Этот год не станет исключением: участников ждёт насыщенная программа, новые маршруты, соревнования и яркие события.Особое значение мероприятию придаёт то, что оно проходит в рамках Года единства народов России. «Туриада» — это не только про спорт и туризм, но и про дружбу, взаимопонимание, обмен опытом и укрепление межрегиональных связей.Подготовка лагеря ведётся в штатном режиме в установленные сроки. Перед организаторами стоит важная задача — обеспечить безопасное и комфортное пребывание гостей региона, создать атмосферу гостеприимства и настоящего спортивного праздника.