«Для меня ты родной человек и настоящий герой»: школьница пишет трогательные письма саратовскому замкомандира полка

Глава Лысогорского района Саратовской области Сергей Фартуков поделился трогательной историей, связующей фронт и тыл.Он назвал ее «удивительной по стечению обстоятельств». По словам чиновника, лысогорские школьники часто пишут письма и рисуют открытки участникам спецоперации. Год назад ученица 7-го класса школы № 2 поселка Лысые Горы Олеся М. тоже написала слова поддержки для защитников, не указывая конкретного адресата. Письмо попало в руки заместителю командира полка ВДВ, уроженцу Пугачевского района. Его очень тронули слова девочки, он сохранил листочек и периодически перечитывал строчки, которые грели душу.«Прошел год. По воле случая волонтеры из нашего района вновь привезли гумпомощь и письма от детей именно в то место, где находился ранее упомянутый замкомандира полка.Невероятное совпадение: ему вновь досталось послание именно от Олеси М. Теперь оба письма лежат в кармане военнослужащего», - поделился Фартуков.Замком с волонтерами передал слова благодарности школьнице, подчеркнув, насколько ценны для него слова в письме. Он изъявил желание при удобном случае связаться с девочкой по телефону, чтобы сказать спасибо лично.Олеся в свою очередь уже записала видео, в котором поздравила героя с Днем защитника Отечества.