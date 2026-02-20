20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

«Для меня ты родной человек и настоящий герой»: школьница пишет трогательные письма саратовскому замкомандира полка

Новости
«Для меня ты родной человек и настоящий герой»: школьница пишет трогательные письма саратовскому замкомандира полка


Глава Лысогорского района Саратовской области Сергей Фартуков поделился трогательной историей, связующей фронт и тыл.

Он назвал ее «удивительной по стечению обстоятельств». По словам чиновника, лысогорские школьники часто пишут письма и рисуют открытки участникам спецоперации. Год назад ученица 7-го класса школы № 2 поселка Лысые Горы Олеся М. тоже написала слова поддержки для защитников, не указывая конкретного адресата. Письмо попало в руки заместителю командира полка ВДВ, уроженцу Пугачевского района. Его очень тронули слова девочки, он сохранил листочек и периодически перечитывал строчки, которые грели душу.

«Прошел год. По воле случая волонтеры из нашего района вновь привезли гумпомощь и письма от детей именно в то место, где находился ранее упомянутый замкомандира полка.

Невероятное совпадение: ему вновь досталось послание именно от Олеси М. Теперь оба письма лежат в кармане военнослужащего», - поделился Фартуков.

Замком с волонтерами передал слова благодарности школьнице, подчеркнув, насколько ценны для него слова в письме. Он изъявил желание при удобном случае связаться с девочкой по телефону, чтобы сказать спасибо лично.

Олеся в свою очередь уже записала видео, в котором поздравила героя с Днем защитника Отечества.