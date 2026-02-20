20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Боец СВО рассказал юным саратовцам о воинской взаимовыручке

В городе Ершове Саратовской области в зале историко-краеведческого музея «Музей героев СВО. На переломе эпох» состоялась встреча участников Движения Первых с земляком, исполняющим воинский долг в зоне СВО.

По информации муниципального издания «Степной край», гостем мероприятия стал боец с позывным «Фермер», награжденный медалью «За отвагу».

Защитник Родины рассказал ребятам о мужестве, товариществе и воинской взаимовыручке, которая не раз спасала жизни в сложных условиях, ответил на вопросы. Подростки в свою очередь передали ему письма поддержки и поздравительные открытки с Днем защитника Отечества для сослуживцев.

В продолжение темы председатель Совета местного отделения Движения Первых Марина Марина побеседовала с ребятами о патриотизме и активной гражданской позиции.

Вопросы правильного выбора, определяющего судьбу человека, подняли социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» Ольга Афанасенко и Ольга Батушева, инспектор ПДН ОМВД Алексей Подоляко и другие приглашенные.

Завершилась встреча экскурсией по музею. Хранитель музейных ценностей Елена Коровяковская познакомила подростков с экспонатами и погрузила их в исторический контекст событий, напомнив о неразрывной связи времен.