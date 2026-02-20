Боец СВО рассказал юным саратовцам о воинской взаимовыручке

просмотров: 152

В городе Ершове Саратовской области в зале историко-краеведческого музея «Музей героев СВО. На переломе эпох» состоялась встреча участников Движения Первых с земляком, исполняющим воинский долг в зоне СВО.По информации муниципального издания «Степной край», гостем мероприятия стал боец с позывным «Фермер», награжденный медалью «За отвагу».Защитник Родины рассказал ребятам о мужестве, товариществе и воинской взаимовыручке, которая не раз спасала жизни в сложных условиях, ответил на вопросы. Подростки в свою очередь передали ему письма поддержки и поздравительные открытки с Днем защитника Отечества для сослуживцев.В продолжение темы председатель Совета местного отделения Движения Первых Марина Марина побеседовала с ребятами о патриотизме и активной гражданской позиции.Вопросы правильного выбора, определяющего судьбу человека, подняли социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» Ольга Афанасенко и Ольга Батушева, инспектор ПДН ОМВД Алексей Подоляко и другие приглашенные.Завершилась встреча экскурсией по музею. Хранитель музейных ценностей Елена Коровяковская познакомила подростков с экспонатами и погрузила их в исторический контекст событий, напомнив о неразрывной связи времен.