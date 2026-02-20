20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Пугачевским аграриям присвоены почетные звания

Новости / АПК
Председателю СХА «Калинино» Павлу Дудникову и механизатору ИП Главы КФХ Дундина С.А. Александру Касаткину (Пугачевский район) Указом Президента Владимира Путина за заслуги в аграрной отрасли и многолетнюю добросовестную работу им присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».


Павел Дудников посвятил аграрной отрасли около 30 лет. Трудовой путь начинал землеустроителем, позже работал главным агроном в совхозе «Калинино». С 2010 года - председатель сельхозартели. Грамотный, инициативный и ответственный руководитель, он пользуется авторитетом и в родном коллективе, и среди местных жителей. Благодаря эффективному руководству и привлечению инвестиций, в «Калинино» стабильно растут производственные показатели, увеличиваются посевные площади, обновляется и укрепляется материально-техническая база артели. Кроме того, Павел Александрович принимает активное участие в общественной жизни района, оказывает гуманитарную помощь бойцам СВО и членам их семей.

Александр Касаткин за более чем за 25 лет работы в растениеводстве стал высококвалифицированным специалистом, применяющим передовые технологии возделывания культур и в совершенстве владеющим всеми видами сельхозтехники. Опытный механизатор стабильно перевыполняет плановые показатели, входит в число лидеров районных и областных соревнований, вносит значительный вклад в стабильность и развитие хозяйства и пользуется авторитетом у коллег.