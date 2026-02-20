Пугачевским аграриям присвоены почетные звания

просмотров: 169

Павел Дудников посвятил аграрной отрасли около 30 лет. Трудовой путь начинал землеустроителем, позже работал главным агроном в совхозе «Калинино». С 2010 года - председатель сельхозартели. Грамотный, инициативный и ответственный руководитель, он пользуется авторитетом и в родном коллективе, и среди местных жителей. Благодаря эффективному руководству и привлечению инвестиций, в «Калинино» стабильно растут производственные показатели, увеличиваются посевные площади, обновляется и укрепляется материально-техническая база артели. Кроме того, Павел Александрович принимает активное участие в общественной жизни района, оказывает гуманитарную помощь бойцам СВО и членам их семей.Александр Касаткин за более чем за 25 лет работы в растениеводстве стал высококвалифицированным специалистом, применяющим передовые технологии возделывания культур и в совершенстве владеющим всеми видами сельхозтехники. Опытный механизатор стабильно перевыполняет плановые показатели, входит в число лидеров районных и областных соревнований, вносит значительный вклад в стабильность и развитие хозяйства и пользуется авторитетом у коллег.