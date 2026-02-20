Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов

просмотров: 139

Воспитанники театра-студии «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района г. Саратова успешно выступили в финальном туре VIII Всероссийского литературного конкурса чтецов русской литературы XIX-XX вв. «Поэтика» в Москве.Около 200 участников со всей России оценивали выдающиеся деятели культуры и искусства, театральные педагоги и литературоведы.Софья Шашлова - победитель в возрастной категории 6-9 лет. Читала В. Драгунского «Главные реки».Дарья Долматова - победитель в возрастной категории 10-13 лет. Читала А. Пушкина «Сказку о Медведихе».Даниил Коган - победитель в возрастной категории 14-17 лет. Читал И.Тургенева «Первая любовь».Даниил Розенфельд - призёр 1 степени. М. Зощенко «Шипы и розы».Павел Семиреков - призёр 2 степени. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».Дарья Чернозубова - призёр 2 степени. В. Шукшин «Одни».Елизавета Горбачёва - призёр 2 степени. Н. Гумилёв «Жираф».Художественный руководитель коллектива Анжелика Лозановски отметила, что призёры и победители конкурса «Поэтика» будут занесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.- Важным этапом развития юных талантов стало участие в конкурсе «Театральное Приволжье». Театральная студия «Театралика» является финалистом окружного проекта, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.