20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Саратов станет центром литературных дискуссий

26–27 февраля 2026 года в Государственном музее К.А. Федина пройдут Всероссийские Фединские чтения

Основным событием станет проведение конференции на тему «Писатель – критик – читатель в литературном процессе советской эпохи». Участники обсудят важные аспекты взаимодействия между авторами, критиками и аудиторией, исследуя влияние этих взаимодействий на формирование культуры и традиций, связанных с литературой.

В Фединских чтениях примут участие потомки К.А. Федина, Константин Роговин и Варвара Фомина, а также представители ведущих академических учреждений, ученые и студенты из вузов города Саратова.

- Саратовская область станет центром литературных дискуссий. Фединские чтения объединяют увлеченных людей, способствуя развитию культурного наследия нашего региона, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.