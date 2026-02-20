Саратов станет центром литературных дискуссий

просмотров: 153

26–27 февраля 2026 года в Государственном музее К.А. Федина пройдут Всероссийские Фединские чтенияОсновным событием станет проведение конференции на тему «Писатель – критик – читатель в литературном процессе советской эпохи». Участники обсудят важные аспекты взаимодействия между авторами, критиками и аудиторией, исследуя влияние этих взаимодействий на формирование культуры и традиций, связанных с литературой.В Фединских чтениях примут участие потомки К.А. Федина, Константин Роговин и Варвара Фомина, а также представители ведущих академических учреждений, ученые и студенты из вузов города Саратова.- Саратовская область станет центром литературных дискуссий. Фединские чтения объединяют увлеченных людей, способствуя развитию культурного наследия нашего региона, - подчеркнула министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.