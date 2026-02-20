Сегодня в Саратове начнет работу 9-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2026»
В Саратове в Историческом парке «Россия – Моя история» открылся 9-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2026».
Свои решения, технологии и разработки представят 85 компаний из 16 регионов России.
В этом году площадки форума соберут поставщиков современной сельхозтехники и оборудования, сельхозпроизводителей и переработчиков, фермеров, агрономов, отраслевых экспертов, учёных и студентов аграрных вузов.
Будут представлены продукция и услуги для успешного проведения посевной кампании и эффективного ведения сельского хозяйства.
19 февраля состоится заседание коллегии министерства сельского хозяйства области «Об итогах работы агропромышленного комплекса Саратовской области в 2025 году и задачах на 2026 год» и семинар по гибридам подсолнечника.
20 февраля пройдет круглый стол по продвижению сельхозпродукции на экспорт и цифровизации услуг, а также специальная сессия по охране труда и безопасности агропромышленного производства и круглый стол «Цифровизация и роботизация сельского хозяйства».
Свои решения, технологии и разработки представят 85 компаний из 16 регионов России.
В этом году площадки форума соберут поставщиков современной сельхозтехники и оборудования, сельхозпроизводителей и переработчиков, фермеров, агрономов, отраслевых экспертов, учёных и студентов аграрных вузов.
Будут представлены продукция и услуги для успешного проведения посевной кампании и эффективного ведения сельского хозяйства.
19 февраля состоится заседание коллегии министерства сельского хозяйства области «Об итогах работы агропромышленного комплекса Саратовской области в 2025 году и задачах на 2026 год» и семинар по гибридам подсолнечника.
20 февраля пройдет круглый стол по продвижению сельхозпродукции на экспорт и цифровизации услуг, а также специальная сессия по охране труда и безопасности агропромышленного производства и круглый стол «Цифровизация и роботизация сельского хозяйства».