Сегодня в Саратове начнет работу 9-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2026»

В этом году площадки форума соберут поставщиков современной сельхозтехники и оборудования, сельхозпроизводителей и переработчиков, фермеров, агрономов, отраслевых экспертов, учёных и студентов аграрных вузов.Будут представлены продукция и услуги для успешного проведения посевной кампании и эффективного ведения сельского хозяйства.19 февраля состоится заседание коллегии министерства сельского хозяйства области «Об итогах работы агропромышленного комплекса Саратовской области в 2025 году и задачах на 2026 год» и семинар по гибридам подсолнечника.20 февраля пройдет круглый стол по продвижению сельхозпродукции на экспорт и цифровизации услуг, а также специальная сессия по охране труда и безопасности агропромышленного производства и круглый стол «Цифровизация и роботизация сельского хозяйства».