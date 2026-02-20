20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Сегодня в Саратове начнет работу 9-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2026»

В Саратове в Историческом парке «Россия – Моя история» открылся 9-й Агропромышленный Форум «Саратов-Агро. 2026».
Свои решения, технологии и разработки представят 85 компаний из 16 регионов России.



В этом году площадки форума соберут поставщиков современной сельхозтехники и оборудования, сельхозпроизводителей и переработчиков, фермеров, агрономов, отраслевых экспертов, учёных и студентов аграрных вузов.

Будут представлены продукция и услуги для успешного проведения посевной кампании и эффективного ведения сельского хозяйства.

19 февраля состоится заседание коллегии министерства сельского хозяйства области «Об итогах работы агропромышленного комплекса Саратовской области в 2025 году и задачах на 2026 год» и семинар по гибридам подсолнечника.

20 февраля пройдет круглый стол по продвижению сельхозпродукции на экспорт и цифровизации услуг, а также специальная сессия по охране труда и безопасности агропромышленного производства и круглый стол «Цифровизация и роботизация сельского хозяйства».