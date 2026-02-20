Более 500 участников СВО приняли участие в патриотических мероприятиях для детей и молодежи

20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
В Саратовской области подвели итоги реализации госпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области» за 2025 год. С соответствующим докладом на заседании комитета по делам ветеранов Саратовской областной Думы выступил заместитель министра образования Михаил Попов.

Одним из главных результатов системной работы с молодежью стали достижения воспитанников региональных клубов на окружной арене. Лучшими военно-патриотическими клубами Приволжского федерального округа признаны сразу два коллектива из Саратовской области: клуб «Патриот» школы села Тарлыковка Ровенского района и клуб «Долг» из города Балаково. Эти победы стали возможны благодаря активному участию региона в общественных проектах ПФО, проводимые под патронатом полномочного представителя Президента РФ Игоря Комарова.

Высокие результаты юных патриотов стали возможны благодаря укреплению материально-технической базы и расширению практической подготовки. По инициативе губернатора Романа Бусаргина на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Родничок» был создан современный военно-тактический городок, объединивший центры «АВАНГАРД» и «Патриот 64». В 2025 году здесь прошли учебные сборы по основам военной службы почти 700 курсантов.

«Значительный вклад в патриотическое воспитание внесли герои наших дней. Более 500 участников специальной военной операции приняли участие в патриотических мероприятиях региона. Ветераны СВО проводили для школьников уроки мужества и классные часы, а в рамках всероссийской акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» более 1,7 тысячи учеников узнали о военных специальностях из первых уст. Параллельно с воспитательной работой велась подготовка педагогов: свыше тысячи учителей прошли переподготовку в Институте развития образования», – отметил Михаил Попов.

Особое внимание в рамках госпрограммы уделяется сохранению исторической памяти, что также находит отклик у подрастающего поколения. Охватив 100% обучающихся патриотической работой, в 2026 году регион намерен продолжить реализацию проектов и сделать особый упор на подготовку команд для всероссийских соревнований.