В Саратовской области более 2 тысяч школьников получили первую профессию

В Саратовской области подвели промежуточные итоги реализации регионального проекта «Первая профессия для школьников», стартовавшего в 2023 году. Об этом рассказала заместитель министра образования Людмила Григорьева на заседании комитета по образованию и культуре областной Думы.За это время более 2 тысяч учащихся 8–11 классов прошли профессиональное обучение на базе колледжей и техникумов региона и бесплатно получили свидетельства государственного образца. Среди самых востребованных направлений — профессии вожатого, кондитера, санитара, токаря, слесаря механосборочных работ и контролера станочного оборудования. Проект реализуется Центром опережающей профессиональной подготовки в тесном взаимодействии с учебными заведениями и ведущими предприятиями области.«Сегодня более 63% бюджетных мест в саратовских колледжах и техникумах ориентированы на реальный сектор: машиностроение, металлургию, сельское хозяйство, строительство и ОПК. Для выстраивания непрерывной траектории обучения действует модель «Школа – колледж – предприятие», объединившая 16 ведущих профессиональных образовательных организаций области», – рассказала Людмила Григорьева.Особое внимание уделяется подготовке кадров для перспективных направлений, таких как беспилотные авиационные системы. В рамках национального проекта «БАС» в 17 школах региона созданы специализированные классы, а на базе Энгельсского политехникума открыт центр практической подготовки. За 2024–2025 годы 1604 школьника и студента освоили образовательные программы в сфере беспилотных технологий, 81 педагог прошел повышение квалификации, а школы получили лицензии на обучение по профессии «Оператор беспилотных авиационных систем».Заместитель министра отметила, что с 2026 года в области стартует новый этап профориентационной работы — апробация станций юных техников при учреждениях СПО. Пилотная площадка уже открыта на базе Энгельсского промышленно-экономического колледжа, где школьники могут получить профессии слесаря механосборочных работ, слесаря-электрика и освоить инженерные 3D-технологии.