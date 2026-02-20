Юный спортсмен из «Титана» завоевал пояс победителя на международном турнире «RUSSIA OPEN»

просмотров: 185

С 13 по 15 февраля в московском спортивном комплексе «Жаворонки» прошёл масштабный детский турнир по полноконтактному бою, собравший 487 участников из 33 регионов России и ближнего зарубежья.В соревнованиях приняли участие 108 команд. Спортсмены в возрасте от 7 до 11 лет демонстрировали технику и волю к победе в двух разделах – «в кимоно» и «без кимоно». Высокий уровень организации и зрелищность поединков сделали турнир одним из ключевых событий зимнего спортивного календаря в сегменте детских единоборств.Особых результатов добился Ярослав Павлов, представитель спортивного центра «Титан». В первый день соревнований юный боец провёл три напряжённых поединка и стал бронзовым призёром международного старта. На следующий день спортсмен выступил ещё увереннее – четыре победы подряд принесли ему главный трофей турнира – пояс победителя.Подготовка Ярослава ведётся под руководством тренера Рафиля Бахтеева. Наставник отмечает дисциплинированность и целеустремлённость подопечного, а также важность системной работы на всех этапах тренировочного процесса.Ярослав сочетает спортивные достижения с учёбой в казачьей школе МОУ СОШ № 43 им. В. Ф. Маргелова. В 4 «Б» классе он занимает должность командира взвода, а его подразделение является обладателем атаманского штандарта – высокой награды за успехи в учёбе, дисциплину и активную общественную позицию.Такой баланс между спортивными амбициями и образовательными задачами демонстрирует эффективную модель всестороннего развития юного поколения.Проведение «RUSSIA OPEN» в формате международного старта создаёт дополнительные возможности для обмена опытом между регионами, повышает мотивацию юных атлетов и способствует популяризации полноконтактных единоборств как инструмента физического и нравственного воспитания.Поздравляем Ярослава Павлова и его тренера Рафиля Бахтеева с заслуженной победой. Впереди – новые старты, более сложные задачи и возможность подтвердить высокий статус на следующих этапах спортивного пути.