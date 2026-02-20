20 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
17:50 | 19 февраля
Специалисты заявили в суде о законности процедуры закупки маломерного судна для нужд службы спасения
17:30 | 19 февраля
Юные художники активно участвуют в  конкурсе афиш "Театрального Приволжья"
17:25 | 19 февраля
Коммунальные службы области готовы к снегопаду
16:30 | 19 февраля
Борец школы «РиФ» Дмитрий Дудин стал обладателем золотой медали первенства России среди юниоров
16:06 | 19 февраля
Мэр Саратова потребовал вывести дополнительные бригады для ручной очистки наледи
15:30 | 19 февраля
Пугачевским аграриям присвоены почетные звания
14:30 | 19 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
14:29 | 19 февраля
Многодетный боец награжден медалями «За храбрость»
14:10 | 19 февраля
Студенты приготовили более тысячи блинов для участников СВО
13:10 | 19 февраля
На территории области в тринадцатый раз пройдет спортивно-туристский лагерь «Туриада»
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов


Воспитанники театра-студии «Театралика» Детско-юношеского центра Фрунзенского района г. Саратова успешно выступили в финальном туре VIII Всероссийского литературного конкурса чтецов русской литературы XIX-XX вв. «Поэтика» в Москве.

Около 200 участников со всей России оценивали выдающиеся деятели культуры и искусства, театральные педагоги и литературоведы.

Софья Шашлова - победитель в возрастной категории 6-9 лет. Читала В. Драгунского «Главные реки».
Дарья Долматова - победитель в возрастной категории 10-13 лет. Читала А. Пушкина «Сказку о Медведихе».
Даниил Коган - победитель в возрастной категории 14-17 лет. Читал И.Тургенева «Первая любовь».

Даниил Розенфельд - призёр 1 степени. М. Зощенко «Шипы и розы».
Павел Семиреков - призёр 2 степени. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке».
Дарья Чернозубова - призёр 2 степени. В. Шукшин «Одни».
Елизавета Горбачёва - призёр 2 степени. Н. Гумилёв «Жираф».

Художественный руководитель коллектива Анжелика Лозановски отметила, что  призёры и победители конкурса «Поэтика» будут занесены в Государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности.

- Важным этапом развития юных талантов стало участие в конкурсе «Театральное Приволжье». Театральная студия «Театралика» является финалистом окружного проекта, - рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.

Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.