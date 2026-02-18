18 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории

Новости
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории

Общество «Знание» проводит цикл лекций ко Дню защитника Отечества. Мероприятия пройдут по всей стране с 16 по 28 февраля. Одним из них станет выступление в онлайн-формате ректора СГТУ им. Гагарина Ю.А., доктора исторических наук Сергея Наумова на тему «Есть такая профессия - Родину защищать!».

В ходе лекции он представит слушателям масштабный исторический экскурс, охватывающий ключевые события русской военной истории. Героизм и мужество российских воинов и стратегические решения выдающихся полководцев будут рассмотрены в контексте их влияния на дальнейшую судьбу России. Особое внимание будет уделено значимым сражениям, имеющим определяющее значение в истории развития государства.

Мероприятие состоится 19 февраля 13:00 по мск. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Встреча организована в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».

Также состоятся различные мастер-классы, экскурсии и викторины. В 12 парках «Россия — Моя история» будут организованы мультимедийные экспозиции о Героях РФ.

Кроме того, Общество «Знание» покажет отраслевые профориентационные ролики в рамках занятий «Россия — мои горизонты». Особое внимание будет уделено деятельности силовых ведомств РФ и их роли в обеспечении национальной безопасности.

По информации Российского общества «Знание»