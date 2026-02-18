Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории

просмотров: 87

Общество «Знание» проводит цикл лекций ко Дню защитника Отечества. Мероприятия пройдут по всей стране с 16 по 28 февраля. Одним из них станет выступление в онлайн-формате ректора СГТУ им. Гагарина Ю.А., доктора исторических наук Сергея Наумова на тему «Есть такая профессия - Родину защищать!».В ходе лекции он представит слушателям масштабный исторический экскурс, охватывающий ключевые события русской военной истории. Героизм и мужество российских воинов и стратегические решения выдающихся полководцев будут рассмотрены в контексте их влияния на дальнейшую судьбу России. Особое внимание будет уделено значимым сражениям, имеющим определяющее значение в истории развития государства.Мероприятие состоится 19 февраля 13:00 по мск. Для участия необходимо пройти регистрацию.Встреча организована в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».Также состоятся различные мастер-классы, экскурсии и викторины. В 12 парках «Россия — Моя история» будут организованы мультимедийные экспозиции о Героях РФ.Кроме того, Общество «Знание» покажет отраслевые профориентационные ролики в рамках занятий «Россия — мои горизонты». Особое внимание будет уделено деятельности силовых ведомств РФ и их роли в обеспечении национальной безопасности.По информации Российского общества «Знание»