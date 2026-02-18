Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»

просмотров: 118

В медицинских учреждениях ремонтируются женские консультации, модернизируются и оснащаются современным оборудованием перинатальные центры. В регионе бесплатно проводится подготовка к процедуре ЭКО для нуждающихся жителей. Это комплекс исследований, который ранее не предусматривался в рамках обязательного медицинского страхования. На сегодняшний момент такую помощь уже получили порядка тысячи пар. Кроме того, врачи провели уже более тысячи программ ЭКО, помогая семьям стать родителями. Саму процедуру при наличии показаний можно пройти бесплатно по полису ОМС.Кроме того, в Саратовской области по инициативе губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Романа Бусаргина в 2025 году была введена мера поддержки для молодых мам, которые родили второго ребенка в возрасте до 25 лет, в размере 8 тысяч рублей ежемесячно до достижения ребенком возраста 3-х лет. Назначение производится независимо от материального положения семьи. В настоящее время выплату получают более 300 молодых матерей. С 1 января 2026 года расширены возможности получения данной выплаты - теперь она полагается жещинам до 26 лет включительно, то есть до достижения 27-летнего возраста. Также в рамках решения Романа Бусаргина в регионе введена единовременная выплата при рождении двойни или тройни - 50 и 100 тысяч рублей соответственно.«В Саратовской области каждая десятая семья - многодетная, каждая третья семья с детьми. Это очень хороший показатель. Выстроена комплексная система мер поддержки семей с детьми, многодетных», - отметила куратор направления, депутат Саратовской областной Думы Светлана Медведева.