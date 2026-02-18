«От волонтера до оператора БПЛА»: ветеран СВО приглашает саратовцев в элитные войска с зарплатой от 200 тысяч

просмотров: 160

"Еще будучи волонтером приходилось иметь дело с гражданскими беспилотниками. В начале спецоперации добровольно подписал контракт, воинский долг исполнял в группе беспилотной летательной авиации на территории новых регионов. Занимались аэроразведкой, оказывали воздушную поддержку артиллерии. В настоящее время на территории проведения СВО активно внедряются новые технологии. Сегодня каждый может встать на защиту Родины, заключив контракт для службы в войсках беспилотных систем", - рассказал ветеран.Присоединиться к службе могут специалисты различных направлений, включая операторов беспилотных аппаратов, экспертов в области радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и связи, а также ИТ-специалистов, сапёров, медицинских работников и водителей. Этим категориям граждан предлагается годовой контракт, который может быть расторгнут досрочно. В течение первого года службы жители Саратова могут рассчитывать на выплаты в размере от 5,2 миллиона рублей, учитывая все положенные начисления.За более подробной информацией о процедуре заключения контракта можно обратиться по телефонам 8 (8452) 38-19-20 или 117. Консультации также доступны в местных военных комиссариатах или в областном пункте отбора на военную службу, расположенном в Саратове по адресу: улица Буровая, 36.