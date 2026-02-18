18 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

«От волонтера до оператора БПЛА»: ветеран СВО приглашает саратовцев в элитные войска с зарплатой от 200 тысяч

Новости
Жителям Саратовской области доступна возможность заключить контракт для прохождения службы в структурах, занимающихся беспилотной авиацией. Сергей Драгунов, ветеран специальной военной операции, поделился своим опытом службы бригаде беспилотной авиации.

«От волонтера до оператора БПЛА»: ветеран СВО приглашает саратовцев в элитные войска с зарплатой от 200 тысяч

"Еще будучи волонтером приходилось иметь дело с гражданскими беспилотниками. В начале спецоперации добровольно подписал контракт, воинский долг исполнял в группе беспилотной летательной авиации на территории новых регионов. Занимались аэроразведкой, оказывали воздушную поддержку артиллерии. В настоящее время на территории проведения СВО активно внедряются новые технологии. Сегодня каждый может встать на защиту Родины, заключив контракт для службы в войсках беспилотных систем", - рассказал ветеран.

Присоединиться к службе могут специалисты различных направлений, включая операторов беспилотных аппаратов, экспертов в области радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и связи, а также ИТ-специалистов, сапёров, медицинских работников и водителей. Этим категориям граждан предлагается годовой контракт, который может быть расторгнут досрочно. В течение первого года службы жители Саратова могут рассчитывать на выплаты в размере от 5,2 миллиона рублей, учитывая все положенные начисления.

За более подробной информацией о процедуре заключения контракта можно обратиться по телефонам 8 (8452) 38-19-20 или 117. Консультации также доступны в местных военных комиссариатах или в областном пункте отбора на военную службу, расположенном в Саратове по адресу: улица Буровая, 36.