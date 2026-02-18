18 Февраля 2026 СРЕДА
18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров

Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров


Жители Саратовской области смогут стать лидерами сообщества блогеров в своем регионе. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл набор амбассадоров.

Подать заявку на участие в программе амбассадоров могут авторы полезного контента, проживающие в одном из регионов России. Важное условие – активный блог с аудиторией более 5 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенных на территории России.

Чтобы стать официальным представителем проекта «ТопБЛОГ» в своем регионе необходимо подать заявку до 18 марта 2026 года (23:59 по мск). Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». Имена амбассадоров будут объявлены после 31 марта.

В этом году амбассадоры будут участвовать в пресс-турах и закрытых мероприятиях партнеров проекта и ведущих цифровых платформ, запускать медиаколлаборации, представлять проект на региональных и федеральных площадках, а также выступать в роли спикеров и экспертов на ключевых молодежных и медиасобытиях страны. Самые активные представители амбассадорской сети будут приглашены на главное событие сезона – финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ».

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».

По информации организаторов