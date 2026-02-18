Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров

просмотров: 93

Жители Саратовской области смогут стать лидерами сообщества блогеров в своем регионе. Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл набор амбассадоров.Подать заявку на участие в программе амбассадоров могут авторы полезного контента, проживающие в одном из регионов России. Важное условие – активный блог с аудиторией более 5 тысяч подписчиков в одной из социальных сетей, разрешенных на территории России.Чтобы стать официальным представителем проекта «ТопБЛОГ» в своем регионе необходимо подать заявку до 18 марта 2026 года (23:59 по мск). Регистрация проходит на цифровой платформе «Россия – страна возможностей». Имена амбассадоров будут объявлены после 31 марта.В этом году амбассадоры будут участвовать в пресс-турах и закрытых мероприятиях партнеров проекта и ведущих цифровых платформ, запускать медиаколлаборации, представлять проект на региональных и федеральных площадках, а также выступать в роли спикеров и экспертов на ключевых молодежных и медиасобытиях страны. Самые активные представители амбассадорской сети будут приглашены на главное событие сезона – финал шестого сезона проекта «ТопБЛОГ».Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта Президента Владимира Путина «Молодежь и дети».По информации организаторов