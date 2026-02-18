В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»

просмотров: 82

Дух купечества был передан при помощи композиции, составленной из большого количества уникальных резных наличников. Героини, одетые в своеобразные многослойные костюмы, занятые в процессе спектакля общим вязанием плетут судьбу юной девушки, перед которой стоит сложный жизненный выбор.Большой вклад в постановку внесла и Елена Козлова – консультант по фольклору, нашедшая для артистов прекрасный вокальный материал, исполненный на сцене без инструментального сопровождения.