В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
В рамках проекта «Культура малой Родины» в Балашовском драматическом театре прошла премьера спектакля «Не все коту масленица» по одноименной пьесе Александра Островского. Режиссеру Анне Потаповой, приехавшей в Балашов из Великих Лук, представить свой взгляд на произведение великого драматурга помогло оригинальное художественное решение, созданное Анастасией Гриль, художницей из Санкт-Петербурга.
Дух купечества был передан при помощи композиции, составленной из большого количества уникальных резных наличников. Героини, одетые в своеобразные многослойные костюмы, занятые в процессе спектакля общим вязанием плетут судьбу юной девушки, перед которой стоит сложный жизненный выбор.
Большой вклад в постановку внесла и Елена Козлова – консультант по фольклору, нашедшая для артистов прекрасный вокальный материал, исполненный на сцене без инструментального сопровождения.
