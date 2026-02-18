18 Февраля 2026 СРЕДА
18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году

В Саратовской области с 2023 года действует программа поддержки молодых специалистов для привлечения кадров на промышленные предприятия. Выпускники вузов определенных специальностей при трудоустройстве получают единовременную выплату 350 тысяч рублей, а выпускники колледжей — 200 тысяч.



Претендовать на деньги могут молодые люди до 35 лет, устроившиеся на промышленные предприятия в течение девяти месяцев после получения диплома. В списке приоритетных профессий — инженеры-конструкторы, технологи, программисты, токари и фрезеровщики. С 1 января 2026 года поддержку смогут получить и выпускники колледжей, устроившиеся слесарями или операторами станков с ЧПУ.

«С момента запуска программы 334 человека с высшим образованием и 21 со средним получили 120,75 млн. руб. Самыми частыми обладателями выплат оказались инженеры-конструкторы, на втором месте – технологи, на третьем – программисты. Среди рабочих специальностей лидируют токари. На реализацию программы в 2026 году в бюджете Саратовской области предусмотрено 40,75 млн. рублей», - отметил руководитель Минпромэнерго Михаил Торгашин.