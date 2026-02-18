Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году

просмотров: 88

Претендовать на деньги могут молодые люди до 35 лет, устроившиеся на промышленные предприятия в течение девяти месяцев после получения диплома. В списке приоритетных профессий — инженеры-конструкторы, технологи, программисты, токари и фрезеровщики. С 1 января 2026 года поддержку смогут получить и выпускники колледжей, устроившиеся слесарями или операторами станков с ЧПУ.«С момента запуска программы 334 человека с высшим образованием и 21 со средним получили 120,75 млн. руб. Самыми частыми обладателями выплат оказались инженеры-конструкторы, на втором месте – технологи, на третьем – программисты. Среди рабочих специальностей лидируют токари. На реализацию программы в 2026 году в бюджете Саратовской области предусмотрено 40,75 млн. рублей», - отметил руководитель Минпромэнерго Михаил Торгашин.