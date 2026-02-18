18 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые

Новости
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые. Событие войдет в серию мероприятий Года единства народов России.



Конкурс включает несколько этапов: сбор заявок на участие, отбор и составление списка победителей. Региональные площадки для проведения марафона выберет конкурсная комиссия, в состав которой войдут опытные эксперты. Результаты будут опубликованы на официальном сайте Общества «Знание» в начале марта.

Марафон с различных сторон раскроет тему единства народов как основы для достижений России в самых разных сферах — от науки до спорта.

По итогам конкурса комиссия выберет до 10 регионов, которые станут площадками для обширной просветительской программы с участием выдающихся представителей этносов России: государственных деятелей, ученых, мастеров культуры, искусства и спорта, Героев РФ. Марафон состоится в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ. Организатор — Общество «Знание».

За три дня марафон объединит более 18 тысяч участников на площадках в разных городах России. Перед молодежью выступят свыше 100 лекторов: государственных и общественных деятелей, руководителей компаний, предпринимателей, ученых, мастеров культуры и искусства, спортсменов, блогеров и других известных людей, представляющих многочисленные народы России.

По информации Российского общества «Знание»