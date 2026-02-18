Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые

просмотров: 92

Конкурс включает несколько этапов: сбор заявок на участие, отбор и составление списка победителей. Региональные площадки для проведения марафона выберет конкурсная комиссия, в состав которой войдут опытные эксперты. Результаты будут опубликованы на официальном сайте Общества «Знание» в начале марта.Марафон с различных сторон раскроет тему единства народов как основы для достижений России в самых разных сферах — от науки до спорта.По итогам конкурса комиссия выберет до 10 регионов, которые станут площадками для обширной просветительской программы с участием выдающихся представителей этносов России: государственных деятелей, ученых, мастеров культуры, искусства и спорта, Героев РФ. Марафон состоится в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ. Организатор — Общество «Знание».За три дня марафон объединит более 18 тысяч участников на площадках в разных городах России. Перед молодежью выступят свыше 100 лекторов: государственных и общественных деятелей, руководителей компаний, предпринимателей, ученых, мастеров культуры и искусства, спортсменов, блогеров и других известных людей, представляющих многочисленные народы России.По информации Российского общества «Знание»