В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
В Саратовской области расширят охват лесных насаждений видеокамерами с системой управления и дистанционного мониторинга «Лесохранитель». В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие» в дополнение к 40 действующим устройствам закупят еще 5.
Видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением, осуществляя оборот в 360° каждые 10-12 минут, автоматически выявляют возгорания на ранней стадии независимо от времени суток и погодных условий, определяют их координаты и оперативно оповещают об этом диспетчерские службы.
«Видеокамеры планируется установить до конца 2026 года в Балтайском, Калининском, Красноармейском, Новобурасском и Романовском районах области», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.
