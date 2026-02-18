В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»

просмотров: 104

Видеокамеры кругового обзора со специализированным программным обеспечением, осуществляя оборот в 360° каждые 10-12 минут, автоматически выявляют возгорания на ранней стадии независимо от времени суток и погодных условий, определяют их координаты и оперативно оповещают об этом диспетчерские службы.«Видеокамеры планируется установить до конца 2026 года в Балтайском, Калининском, Красноармейском, Новобурасском и Романовском районах области», - отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.