Два новых агрокласса открылись в городе Ершове

просмотров: 106

Школьников познакомили со структурой университета, продемонстрировал аудитории и лаборатории института, а также представили актуальные направления подготовки по наиболее востребованным в агропромышленном комплексе специальностям.Особый интерес у ребят вызвал мастер-класс, в ходе которого им продемонстрировали возможности современного геодезического оборудования и чертёжных программ при проектировании объектов градостроительной и агропромышленной направленности.В завершении встречи школьникам подробно рассказали о преимуществах обучения по целевым договорам и разъяснили актуальные правила приёма в университет, а занятия в агроклассах помогут старшеклассникам осознанно подойти к выбору профессии и сформируют устойчивый интерес к агропромышленному сектору.Всего в настоящее время в 17 районах области действует боле 100 агроклассов, занятия в которых нацелены, в том числе, на решение задач федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который реализуется по поручению Президента Владимира Путина.Министерство сельского хозяйства области