18 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Два новых агрокласса открылись в городе Ершове

Новости
В средней школе №2 имени Героя Советского Союза М.А.Зуева состоялось открытие двух агроклассов.




Школьников познакомили со структурой университета, продемонстрировал аудитории и лаборатории института, а также представили актуальные направления подготовки по наиболее востребованным в агропромышленном комплексе специальностям.

Особый интерес у ребят вызвал мастер-класс, в ходе которого им продемонстрировали возможности современного геодезического оборудования и чертёжных программ при проектировании объектов градостроительной и агропромышленной направленности.

В завершении встречи школьникам подробно рассказали о преимуществах обучения по целевым договорам и разъяснили актуальные правила приёма в университет, а занятия в агроклассах помогут старшеклассникам осознанно подойти к выбору профессии и сформируют устойчивый интерес к агропромышленному сектору.

Всего в настоящее время в 17 районах области действует боле 100 агроклассов, занятия в которых нацелены, в том числе, на решение задач федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который реализуется по поручению Президента Владимира Путина.

Министерство сельского хозяйства области