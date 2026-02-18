18 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России

Новости
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России

 
Сегодня, 17 февраля, министерство цифрового развития и связи области на заседании коллегии подводит итоги 2025 года. На мероприятии присутствуют руководители федеральных и региональных органов власти, ИТ и телеком-компаний. По видеоконференцсвязи подключились заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Сергей Цветков, директор Департамента государственных проектов в сфере пассажирских перевозок АО «ГЛОНАСС» Максим Мурзин, генеральный директор ООО «Сбертройка» Елена Колесникова, операционный директор ООО «Яндекс.Транспорт» Алексей Макаров, руководитель Ситуационного центра Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Арсений Соколович, директор регионального блока МАХ Сергей Яценко.

Открыл заседание министр цифрового развития и связи области Владимир Старков, отметив, что региональное министерство создано ровно 6 лет назад и проведение ежегодной коллегии в этот день уже стало традицией. Подведение итогов министр начал с реализованных министерством региональных практик по цифровизации, которые были признаны одними из лучших по России в 2025 году.  

Сервис мониторинга движения общественного транспорта, который позволяет автоматически в режиме реального времени получать информацию о транспортных средствах и месте их нахождения благодаря интеграции с АО «ГЛОНАСС», в 2025 году стал победителем III Национальной премии за вклад в развитие и цифровизацию городского хозяйства «Умный город» в номинации «Мобильный город» и I Национальной премии «Безопасный город» в номинации «Транспорт».  

Эффективность и доступность общественного транспорта в Саратовской области с применением цифровых технологий продолжит развиваться и в 2026 году. Министерство совместно с Яндекс Go и компанией «Сервис М», выступающей единым оператором оплаты проезда в регионе, планируют развивать технологии бесконтактной оплаты проезда в регионе.

«Когда проект будет запущен, пассажиры смогут строить маршрут, следить за движением транспорта в реальном времени, уточнять расписание и быстро оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в одном приложении Яндекс Go. Удобство в том, что не будет необходимости в переключении между сервисами, даже если под рукой нет кошелька или банковской карты», - отметил Владимир Старков.