Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России

Сегодня, 17 февраля, министерство цифрового развития и связи области на заседании коллегии подводит итоги 2025 года. На мероприятии присутствуют руководители федеральных и региональных органов власти, ИТ и телеком-компаний. По видеоконференцсвязи подключились заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Сергей Цветков, директор Департамента государственных проектов в сфере пассажирских перевозок АО «ГЛОНАСС» Максим Мурзин, генеральный директор ООО «Сбертройка» Елена Колесникова, операционный директор ООО «Яндекс.Транспорт» Алексей Макаров, руководитель Ситуационного центра Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Арсений Соколович, директор регионального блока МАХ Сергей Яценко.Открыл заседание министр цифрового развития и связи области Владимир Старков, отметив, что региональное министерство создано ровно 6 лет назад и проведение ежегодной коллегии в этот день уже стало традицией. Подведение итогов министр начал с реализованных министерством региональных практик по цифровизации, которые были признаны одними из лучших по России в 2025 году.Сервис мониторинга движения общественного транспорта, который позволяет автоматически в режиме реального времени получать информацию о транспортных средствах и месте их нахождения благодаря интеграции с АО «ГЛОНАСС», в 2025 году стал победителем III Национальной премии за вклад в развитие и цифровизацию городского хозяйства «Умный город» в номинации «Мобильный город» и I Национальной премии «Безопасный город» в номинации «Транспорт».Эффективность и доступность общественного транспорта в Саратовской области с применением цифровых технологий продолжит развиваться и в 2026 году. Министерство совместно с Яндекс Go и компанией «Сервис М», выступающей единым оператором оплаты проезда в регионе, планируют развивать технологии бесконтактной оплаты проезда в регионе.«Когда проект будет запущен, пассажиры смогут строить маршрут, следить за движением транспорта в реальном времени, уточнять расписание и быстро оплачивать проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях в одном приложении Яндекс Go. Удобство в том, что не будет необходимости в переключении между сервисами, даже если под рукой нет кошелька или банковской карты», - отметил Владимир Старков.