В поселке Соколовый почтили память воинов, погибших в локальных конфликтах

Мероприятия начались в средней общеобразовательной школе поселка. Учащиеся, педагоги и почетные гости собрались на памятный митинг. В ходе мероприятия был зачитан список жителей поселка Соколовый и военнослужащих 339-й учебной авиационной базы, которые погибли при выполнении воинского долга в локальных войнах XX–XXI веков. Участники митинга почтили их память и возложили цветы к стене памяти, посвященной выпускникам школы, не вернувшимся с полей сражений.Продолжением встречи стал концерт-реквием в Детской школе искусств №1. Для родственников погибших военнослужащих и всех присутствующих прозвучали песни военных лет, а на экране были продемонстрированы видеоролики с фрагментами документальных записей с мест боевых действий. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших защитниках Отечества.В мероприятии приняли участие представители органов власти, ветераны боевых действий, родственники и близкие погибших героев, а также юнармейцы и школьники.