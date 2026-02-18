18 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

В поселке Соколовый почтили память воинов, погибших в локальных конфликтах

Новости
В поселке Соколовый Гагаринского района Саратова прошел комплекс памятных мероприятий, приуроченных к 37-й годовщине вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. Организаторами выступили Саратовская региональная общественная организация ветеранов войны в Афганистане «Шурави (Советский солдат)» совместно с коллективом местной школы.


Мероприятия начались в средней общеобразовательной школе поселка. Учащиеся, педагоги и почетные гости собрались на памятный митинг. В ходе мероприятия был зачитан список жителей поселка Соколовый и военнослужащих 339-й учебной авиационной базы, которые погибли при выполнении воинского долга в локальных войнах XX–XXI веков. Участники митинга почтили их память и возложили цветы к стене памяти, посвященной выпускникам школы, не вернувшимся с полей сражений.

Продолжением встречи стал концерт-реквием в Детской школе искусств №1. Для родственников погибших военнослужащих и всех присутствующих прозвучали песни военных лет, а на экране были продемонстрированы видеоролики с фрагментами документальных записей с мест боевых действий. Завершилось мероприятие минутой молчания в память о погибших защитниках Отечества.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, ветераны боевых действий, родственники и близкие погибших героев, а также юнармейцы и школьники.