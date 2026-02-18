В 2025 году кадровые центры помогли найти работу 15,7 тысячи жителям области

просмотров: 129

Ситуация на рынке труда в регионе остается стабильной, при этом сохраняется тенденция к повышенному спросу со стороны работодателей на специалистов определенных профессий. Согласно данным статистики, уровень регистрируемой безработицы составляет 0,3%, объем предложений по вакансиям составляет более 19 тысяч.«Начали реализовывать новый закон о занятости, в рамках которого меры государственной поддержки оказываются гражданину, учитывая его конкретные жизненные обстоятельства и потребности, а работодателям – с учетом бизнес-ситуаций», – отметил руководитель ведомства.Сегодня перед кадровыми центрами стоит задача – обеспечить работодателей кадрами, используя новые сервисы и стандарты. Например, в ежедневную работу вошли «профтуры», «открытый отбор», «подбор работников на перспективу» и ряд других направлений. Они охватывают тактические задачи по донастройке рынка труда.Денис Давыдов напомнил, что в этом году продолжится процедура целевого обучения. Заявки на целевое обучение от работодателей будут приниматься на портале "Работа в России". В этом процессе необходима заинтересованность и включенность всех отраслевых министерств.Продолжает оставаться актуальным вопрос адаптации на рынке труда. Эффективным инструментом выступает бесплатное профессиональное обучение по национальному проекту Президента Владимира Путина «Кадры» и госпрограмме. В 2025 году обучение было организовано по образовательным программам по востребованным на рынке труда профессиям. В общей сложности его прошли 5,6 тысячи человек.«Считаю, что нам нужно в дальнейшем развивать наш основной образовательный центр, реализующий быстрые программы переподготовки, – Поволжский региональный учебный центр и сделать на его базе Центр перспективных профессий по аналогии с московским центром «Профессии будущего». Тем более, что все необходимые компетенции имеются», – подчеркнул министр.Подводя итог по этому направлению, Денис Давыдов отметил, что в 2025 году кадровые центры помогли найти работу 15,7 тысячи человек, что на 8,3 % больше чем в предыдущем. Сократилось среднее время трудоустройства граждан более чем в 2 раза – со 115 до 50 дней. После профессионального обучения по национальному проекту «Кадры», уровень трудоустройства жителей региона составил около 90%. А по количеству образовательных программ и численности тех, кто трудоустроился после обучения, Саратовская область вошла в тройку лучших регионов России по итогам 2025 года.На заседании коллегии также обсуждали вопрос поддержки участников специальной военной операции.«Стоит отметить, что сегодня особенно актуальным является вопрос трудоустройства участников СВО. Считаю, что это направление работы требует усиления, возможно за счет создания специализированного подразделения на базе Кадрового центра. Основные задачи - решение вопросов профессиональной адаптации, переобучения и трудоустройства ветеранов», – отметил министр.Денис Давыдов напомнил, что с этого года расширена возможность поддержки на основании социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности для ветеранов боевых действий из числа демобилизованных участников СВО. Однократно получить финансовую помощь на открытие собственного дела они или их супруги смогут без учета уровня дохода.Также на заседании были рассмотрены вопросы стратегических направлений развития министерства и обновление материально-технической базы.