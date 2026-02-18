В Саратове и Энгельсе продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи

просмотров: 177

В Саратове коммунальные службы ведут расчистку и обработку противогололедными материалами проезжих частей и пешеходных зон. Особое внимание уделяется комплексной очистке территорий, прилегающих к остановочным павильонам и социальным объектам.В ночное время будет задействовано 237 единицы специализированной техники на 28 участках города.В Энгельсе в усиленном режиме проводилась обработка противогололедными материалами пешеходных зон городаВ связи с большим количеством талых вод особое внимание уделили и откачке, работы проводили по улицам Космонавтов, Тельмана, Брянская, Нижняя Лесозаводская. По ул. Станционная провели работы по очистке ливневых стоков.В дневное время были задействованы более 50 единиц техники и 70 сотрудников учреждения.Работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме.По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского района