18:30 | 18 февраля
Финалисты «Театрального Приволжья» успешно выступили на Всероссийском литературном конкурсе чтецов
18:05 | 18 февраля
Саратовскую молодежь приглашают на лекцию о событиях русской военной истории
18:00 | 18 февраля
Стань лидером блогерского сообщества в Саратовской области: проект «ТопБЛОГ» объявляет набор амбассадоров
17:00 | 18 февраля
В Балашовском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Не все коту масленица»
16:30 | 18 февраля
Саратовские инженеры, токари и фрезеровщики получат более 40 млн. рублей в 2026 году
15:30 | 18 февраля
Регионы участвуют в конкурсе на право принять у себя марафон Знание.Первые
14:55 | 18 февраля
Подведены итоги направления «Крепкая семья» народной программы «Единой России»
14:00 | 18 февраля
В Саратовской области появятся еще пять «Лесохранителей»
12:30 | 18 февраля
Два новых агрокласса открылись в городе Ершове
11:30 | 18 февраля
Региональные проекты по цифровизации в Саратовской области признаны одними из лучших в России
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
В Саратове и Энгельсе продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи


В Саратове коммунальные службы ведут расчистку и обработку противогололедными материалами проезжих частей и пешеходных зон. Особое внимание уделяется комплексной очистке территорий, прилегающих к остановочным павильонам и социальным объектам.

В ночное время будет задействовано 237 единицы специализированной техники на 28 участках города.

В Энгельсе в усиленном режиме проводилась обработка противогололедными материалами пешеходных зон города

В связи с большим количеством талых вод особое внимание уделили и откачке, работы проводили по улицам Космонавтов, Тельмана, Брянская, Нижняя Лесозаводская. По ул. Станционная провели работы по очистке ливневых стоков.

В дневное время были задействованы более 50 единиц техники и 70 сотрудников учреждения.

Работы ведутся в усиленном круглосуточном режиме.

По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского района