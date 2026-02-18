Стартовала подготовка к конкурсу грантов для НКО 2026 года

18 Февраля 2026 СРЕДА
На площадке Правительства области прошел семинар-совещание с руководителями некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. Мероприятие прошло в преддверии заявочной кампании по проведению областного конкурса грантов для некоммерческих организаций.

На совещании обсуждались вопросы подготовки к заявочной кампании грантового конкурса. Главным нововведением нового конкурса грантов станет расширение направлений реализации социальных проектов. К 19 существующим направлениям планируется добавить еще три. В частности, в отдельное направление планируется выделить деятельность по социальной реабилитации и психологической помощи ветеранам боевых действий, оказание психологической помощи членам семей ветеранов боевых действий.

Представители некоммерческого сектора позитивно оценили расширение конкурсной программы, подчеркнув, что это позволит не только увеличить число реализуемых проектов, направленных на помощь участникам СВО и их семьям, но и вовлечь в проектную работу самих ветеранов боевых действий. Необходимо отметить, что представители этого сообщества также стали участниками семинара и активно участвовали в обсуждении.

Руководитель Фонда «Максютовцы помогут» Вячеслав Максюта подчеркнул: «Расширение проектных направлений даст возможность большему числу организаций поучаствовать в конкурсе, что усилит конкуренцию и повысит вероятность выявления наиболее интересных и полезных социальных инициатив».

Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам взаимодействия некоммерческих организаций с государственными институтами поддержки. Руководитель регионального филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» Денис Белоусов подтвердил готовность к системному взаимодействию: «Фонд готов совместно развивать эффективные формы взаимодействия и обмениваться опытом с некоммерческими организациями, предлагая различные инструменты поддержки и ресурсную базу фонда».

Отметим, что в текущем году на реализацию социальных проектов некоммерческих организаций будет направлено более 76 млн. рублей, что более чем на 10 млн. рублей превышает объемы финансирования прошлого года.

Серия обучающих семинаров и стратегических сессий для некоммерческих организаций будет продолжена.