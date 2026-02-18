Жители региона отправят видео поздравления героям СВО

просмотров: 159

С 20 по 24 февраля в саратовском музее СВО будет проходить акция, в ходе которой саратовцы и гости города смогут записать видео со словами благодарности и поддержки военнослужащим специальной военной операции. Все видеоролики будут переданы бойцам.Для участия в акции необходимо прийти в музей в часы его работы.Потребуется заполнить согласие на видеосъемку, поэтому необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Дети до 18 лет смогут записать видеообращение в присутствии родителей.Вход в музей бесплатный!Дополнительная информация по телефону: 8(8452) 242-000.