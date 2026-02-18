18 Февраля 2026 СРЕДА
Новости
15:30 | 17 февраля
Стартовала подготовка к конкурсу грантов для НКО 2026 года
14:33 | 17 февраля
Жители региона отправят видео поздравления героям СВО
10:09 | 17 февраля
Генерал Усынин: Инженеры, медики, связисты необходимы в боевых действиях
22:00 | 16 февраля
Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных
19:49 | 16 февраля
Суд возобновил следствие в отношении саратовских спасателей
13:30 | 16 февраля
Саратов объединил юных исследователей истории и культуры народов Поволжья
12:30 | 16 февраля
Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России
11:18 | 16 февраля
Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции
09:12 | 16 февраля
Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Жители региона отправят видео поздравления героям СВО

Новости
Жители региона отправят видео поздравления героям СВО


С 20 по 24 февраля в саратовском музее СВО будет проходить акция, в ходе которой саратовцы и гости города смогут записать видео со словами благодарности и поддержки военнослужащим специальной военной операции. Все видеоролики будут переданы бойцам.

Для участия в акции необходимо прийти в музей в часы его работы.
Потребуется заполнить согласие на видеосъемку, поэтому необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность. Дети до 18 лет смогут записать видеообращение в присутствии родителей.

Вход в музей бесплатный!

Дополнительная информация по телефону: 8(8452) 242-000.