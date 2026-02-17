Саратов объединил юных исследователей истории и культуры народов Поволжья

просмотров: 164

В Саратове прошла II Всероссийская конференция школьников «Народы Поволжья: история, образование и культура». Мероприятие организовано региональной татарской национально-культурной автономией Саратовской области совместно с "Национальной татарской гимназией имени Героя Советского Союза Г. Г. Рамаева".Конференция, которая в региональном формате проводится более 30 лет, в этом году приурочена к Году единства народов России. Мероприятие стало яркой иллюстрацией того, как идеи взаимоуважения и диалога культур транслируются молодому поколению.В конференции приняли участие школьники и гости из Республик Татарстан, Башкортостан, Чувашской Республики, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской, Астраханской, Тюменской и Кировской областей, Пермского края, а также Кыргызской Республики.В фокусе внимания конференциии оказались вопросы сохранения культурного наследия и исторической памяти, языковые особенности народов и даже применение информационных технологий в изучении этнографии. Школьники представили свои исследовательские проекты на тематических секциях, охватив широкий спектр тем — от древних корней народов региона до современных культурных процессов.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Лещенко акцентировал внимание на важности системной работы по формированию общероссийской гражданской идентичности: "Подобные инициативы, рождающиеся в образовательной среде, — фундамент сохранения единства нашей страны. Мы обязаны поддерживать стремление детей изучать историю родного края, языки и традиции всех народов, проживающих в регионе".