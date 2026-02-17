17 Февраля 2026 ВТОРНИК
Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России

Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России

Решением сертификационной комиссии всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» «Владыкинский дуб-патриарх» внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России.

Дуб-патриарх произрастает на юго-западной окраине памятника природы регионального значения - приусадебного парка «Владыкинский», расположенного в с.Владыкино Ртищевского района.


Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России

«Некоторые туристы ошибочно называют его дубом «Любви», который произрастал в приусадебном парке совсем рядом в 230 м на центральной поляне, однако в 1973 г. один из местных жителей спилил его на личные нужды», - отмечено в анкете дерева.

Дуб является представителем вида "черешчатый". Лесотаксационные параметры раритета внушительны. В высоту дерево достигает 23 м. Длина окружности ствола на высоте 1.3 м составляет 4.84 м, что соответствует среднему диаметру 1.54 м.

Ориентировочный возраст старожила - 380 лет.

«Всего с 2013 года в Национальный реестр старовозрастных деревьев России вошли 25 деревьев, произрастающих в Саратовской области. При этом пять из них также получили статус «Дерево – памятник живой природы». Ещё два дерева, сосна обыкновенная («Золотой петушок») и дуб черешчатый («Шагающий дуб»), внесены в реестр удивительных деревьев России. Заслуга в этом деле принадлежит нашим экоактивистам и научному сообществу», - подчеркнул министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Заявку о включении дерева в реестр направили Георгий Неробеев и Владимир Данилов.

Получив положительный вердикт комиссии, дубу присвоили порядковый номер - №1564.

Министерство природных ресурсов и экологии области