Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции

просмотров: 182

Турнир стал первым в этом году спортивным мероприятием для участников специальной военной операции и членов их семей.За шахматными столами здесь встречаются дети военнослужащих, отдавших свою жизнь за Родину, и действующие участники и ветераны СВО.«Партия памяти» - это не просто соревнование, а форма диалога поколений, символ непрерывной нити исторической преемственности, мужества и стойкости.«Сегодня здесь собрались люди разных возрастов, но объединённые одной общей любовью к игре, которая учит мыслить, анализировать и принимать ответственные решения. Особенно важно, что сегодня здесь участвуют дети и взрослые: такие встречи укрепляют связь поколений. Сегодня вы не только получите удовольствие от игры, но и новые знакомства и впечатления. Уверенных ходов и побед как в спорте, так и в жизни»,- обратился к участникам турнира исполняющий обязанности министра спорта области Александр Абросимов.