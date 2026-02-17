17 Февраля 2026 ВТОРНИК
22:00 | 16 февраля
Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных
19:49 | 16 февраля
Суд возобновил следствие в отношении саратовских спасателей
13:30 | 16 февраля
Саратов объединил юных исследователей истории и культуры народов Поволжья
12:30 | 16 февраля
Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России
11:18 | 16 февраля
Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции
09:12 | 16 февраля
Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
11:08 | 14 февраля
Депутаты встали на защиту жителей
11:00 | 14 февраля
Сергей Авезниязов: «Всех записали в холопы»
09:52 | 14 февраля
В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты
Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции

Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции


Турнир стал первым в этом году спортивным мероприятием для участников специальной военной операции и членов их семей.

За шахматными столами здесь встречаются дети военнослужащих, отдавших свою жизнь за Родину, и действующие участники и ветераны СВО.

«Партия памяти» - это не просто соревнование, а форма диалога поколений, символ непрерывной нити исторической преемственности, мужества и стойкости.

«Сегодня здесь собрались люди разных возрастов, но объединённые одной общей любовью к игре, которая учит мыслить, анализировать и принимать ответственные решения. Особенно важно, что сегодня здесь участвуют дети и взрослые: такие встречи укрепляют связь поколений. Сегодня вы не только получите удовольствие от игры, но и новые знакомства и впечатления. Уверенных ходов и побед как в спорте, так и в жизни»,- обратился к участникам турнира исполняющий обязанности министра спорта области Александр Абросимов.