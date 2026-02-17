17 Февраля 2026 ВТОРНИК
22:00 | 16 февраля
Был таксистом - стал героем на СВО и женился в День влюбленных
19:49 | 16 февраля
Суд возобновил следствие в отношении саратовских спасателей
13:30 | 16 февраля
Саратов объединил юных исследователей истории и культуры народов Поволжья
12:30 | 16 февраля
Саратовский 380-летний дуб включили в национальный реестр старовозрастных деревьев России
11:18 | 16 февраля
Турнир «Партия памяти» прошел в музее истории специальной военной операции
09:12 | 16 февраля
Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации
11:28 | 14 февраля
Ветераны поддержали инициативу депутатов Саратовской областной Думы
11:08 | 14 февраля
Депутаты встали на защиту жителей
11:00 | 14 февраля
Сергей Авезниязов: «Всех записали в холопы»
09:52 | 14 февраля
В Татищевском районе прошла церемония посвящения в кадеты
Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации

После выступления депутатов областной Думы с инициативой проверки действий бывшего председателя Собрания депутатов района Андрея Рыжкова, который подписал документ, разрешающий продажу зданий детских садов, школ, домов культуры, он распространил информацию, где оправдываясь переложил ответственность за решение о продаже социальных объектов на аппарат Собрания.



Рыжков высказался о том, что он не руководил аппаратом представительного органа, а также сослался на то, что документ о продаже муниципального имущества готовился комиетами, в которые он не входил.

Однако, последовавшее за этим официальное заявление Председателя Собрания района Нины Шехматовой фактически опровергает недостоверные сведения Рыжкова.

В заявлении говорится о том, что с 2017 по 2021 год Рыжков входил в состав в состав бюджетного, социального и жилищно-коммунального комитетов Собрания, в ведении которых были вопросы продажи муниципального имущества, а также использования объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Также со ссылкой на правовой акт было доказано, что именно Рыжков в указанный период осуществлял руководство аппаратом Собрания депутатов.

«Частное мнение А.Г. Рыжкова не является официальной позицией Собрания депутатов Балашовского муниципального района и содержит недостоверные сведения,»- высказалась Нина Шехматова, подчеркивая ложный характер информации Рыжкова.

Также в официальном заявлении муниципалитета сказано о том, что Рыжков не может делать заявлений от имени Собрания депутатов, поскольку не имеет на это полномочий.