Бывшего председателя Собрания депутатов Балашовского района уличили в распространении ложной информации

Рыжков высказался о том, что он не руководил аппаратом представительного органа, а также сослался на то, что документ о продаже муниципального имущества готовился комиетами, в которые он не входил.Однако, последовавшее за этим официальное заявление Председателя Собрания района Нины Шехматовой фактически опровергает недостоверные сведения Рыжкова.В заявлении говорится о том, что с 2017 по 2021 год Рыжков входил в состав в состав бюджетного, социального и жилищно-коммунального комитетов Собрания, в ведении которых были вопросы продажи муниципального имущества, а также использования объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Также со ссылкой на правовой акт было доказано, что именно Рыжков в указанный период осуществлял руководство аппаратом Собрания депутатов.«Частное мнение А.Г. Рыжкова не является официальной позицией Собрания депутатов Балашовского муниципального района и содержит недостоверные сведения,»- высказалась Нина Шехматова, подчеркивая ложный характер информации Рыжкова.Также в официальном заявлении муниципалитета сказано о том, что Рыжков не может делать заявлений от имени Собрания депутатов, поскольку не имеет на это полномочий.