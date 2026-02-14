Новый цифровой рентгеновский аппарат позволил провести свыше 5 тыс исследований за один год

просмотров: 174

Оборудование получено Калининской районной больницей в 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Цифровая технология оборудования позволяет увеличить пропускную способность рентген-кабинета и снизить время ожидания результатов. После проведения процедуры снимок сразу доступен для анализа и обработки полученных данных. Также современный рентген-аппарат сводит к минимуму облучение в ходе процедуры исследования.«Изображения, полученные путем подобной диагностики, имеет в 50 раз большую четкость. Также можно увеличить отдельные участки на мониторе и внимательно рассмотреть состояние тканей.Только за 2025 год врачом-рентгенологом было проведено 5 тыс исследований», - рассказал главный врач больницы Михаил Татарский.Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения продлена до 2030 года решением Президента России Владимира Путина в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».