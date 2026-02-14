14 Февраля 2026 СУББОТА
17:00 | 13 февраля
Новый цифровой рентгеновский аппарат позволил провести свыше 5 тыс исследований за один год
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
10:30 | 13 февраля
Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам
10:30 | 13 февраля
Музей краеведения показывает реликвии
09:30 | 13 февраля
Саратовские химики нарастили обороты: плюс 8% за год
09:00 | 13 февраля
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
Оборудование получено Калининской районной больницей в 2025 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Цифровая технология оборудования позволяет увеличить пропускную способность рентген-кабинета и снизить время ожидания результатов. После проведения процедуры снимок сразу доступен для анализа и обработки полученных данных. Также современный рентген-аппарат сводит к минимуму облучение в ходе процедуры исследования.

«Изображения, полученные путем подобной диагностики, имеет в 50 раз большую четкость. Также можно увеличить отдельные участки на мониторе и внимательно рассмотреть состояние тканей.Только за 2025 год врачом-рентгенологом было проведено 5 тыс исследований», - рассказал главный врач больницы Михаил Татарский.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения продлена до 2030 года решением Президента России Владимира Путина в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».