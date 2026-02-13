В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных

просмотров: 57

На территории общедоступных охотничьих угодий учётные работы выполняют специалисты Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, в закрепленных угодьях учет организуется охотпользователями.Несмотря на то, что основным методом мониторинга численности охотничьих ресурсов в регионах с устойчивым снежным покровом является зимний маршрутный учет, в охотхозяйствах области проводят и шумовой прогон. Этот метод позволяет воочию убедиться в наличии тех или иных видов животных - копытных, пушных и ряда пернатых.На этот раз шумовой прогон работники охотхозяйства совместно с комитетом провели в Калининском районе. Подсчет зверей велся на учетной площадке. Участники шумового прогона разделились на две группы. Одна — это учетчики, встала на вышках, установленных в 150 метрах друг от друга вдоль леса, а другая — более многочисленная, выстроилась цепью и пошла навстречу через лес, издавая шум. Результат был уже через минут 15 - на учетчиков начали выходить животные. Сначала на одну из вышек выскочила группа косуль, затем пронеслись несколько напуганных зайцев. Чуть позднее из леса появились лоси — всего 9 особей разного возраста.Как пояснил начальник отдела госмониторинга объектов животного мира Комитета Денис Горбунов, полученные данные будут проанализированы охотпользователем и по специальным формулам проведен подсчет обитающих на территории животных. «Учитывая то, что в хозяйстве площадь леса небольшая, а количество вышедших при шумовом прогоне животных было значительным, итоговая численность скорее всего будет высокой», - уточнил Горбунов.«После проведения учетных мероприятий, независимо от выбранного метода, на основе полученных данных для каждого охотугодья будет рассчитана численность животных по видам. Проведение учетов - важная часть работы Комитета охотничьего хозяйства, так как численность животных — это ключевой показатель для каждого охотничьего хозяйства. Зная эти показатели, комитет может оценить ежегодную добычу животных», - рассказал министр области — председатель Комитета Александр Гаврилов.По данным учета, проведенного в прошлом году, численность охотничьих ресурсов в регионе - стабильна с явной тенденцией к увеличению. В частности, произошло увеличение численности основных видов копытных животных: лося — на 792 особи (общая численность 7 315); оленя благородного — на 187 (2 405); оленя пятнистого — на 361 (4 379); косули сибирской — на 1 442 особи (24 700).Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области