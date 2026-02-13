13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
10:30 | 13 февраля
Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам
10:30 | 13 февраля
Музей краеведения показывает реликвии
09:30 | 13 февраля
Саратовские химики нарастили обороты: плюс 8% за год
09:00 | 13 февраля
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"

Новости

В Саратовском областном учебно-методическом центре стартовал профориентационный проект «Эстафета профессионального успеха» - 2026. Этот социальный проект призван решить кадровые проблемы в сфере культуры и привлечь молодых специалистов в детские школы искусств отдаленных районов области.

Первым событием стала Ярмарка вакансий. В ней участвовали 27 детских школ искусств, молодые педагоги, выпускники профессиональных образовательных учреждений и представители руководства Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Саратовского областного колледжа искусств и художественного училища имени А.П. Боголюбова.

Молодым специалистам предложили разнообразные вакансии.
Директор центра Татьяна Астафьева рассказала о возможностях решения кадровых проблем и образовательной программе проекта. Руководители ДШИ рассказали о преимуществах своих районов, работе в школах, дружных коллективах, мероприятиях и талантливых учениках.

В рамках проекта соискатели получили сертификаты на повышение квалификации, участие в Школе молодого педагога и заседаниях методического объединения.

Программа обучения в центре обширна. В июне начнется подготовка к программе «Земский работник культуры». В августе-сентябре выпускники, включая победителей конкурса, начнут работать.

Программа «Земский работник культуры», запущенная с 2025 года по поручению Президента РФ, предоставляет молодым специалистам единовременную выплату в 1 млн рублей при переезде.

В прошлом году программа привлекла 12 преподавателей и 2 концертмейстеров в 10 школ искусств. В этом году будет трудоустроено 35 земских работников культуры.