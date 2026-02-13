Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"

просмотров: 96

Первым событием стала Ярмарка вакансий. В ней участвовали 27 детских школ искусств, молодые педагоги, выпускники профессиональных образовательных учреждений и представители руководства Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Саратовского областного колледжа искусств и художественного училища имени А.П. Боголюбова.Молодым специалистам предложили разнообразные вакансии.Директор центра Татьяна Астафьева рассказала о возможностях решения кадровых проблем и образовательной программе проекта. Руководители ДШИ рассказали о преимуществах своих районов, работе в школах, дружных коллективах, мероприятиях и талантливых учениках.В рамках проекта соискатели получили сертификаты на повышение квалификации, участие в Школе молодого педагога и заседаниях методического объединения.Программа обучения в центре обширна. В июне начнется подготовка к программе «Земский работник культуры». В августе-сентябре выпускники, включая победителей конкурса, начнут работать.Программа «Земский работник культуры», запущенная с 2025 года по поручению Президента РФ, предоставляет молодым специалистам единовременную выплату в 1 млн рублей при переезде.В прошлом году программа привлекла 12 преподавателей и 2 концертмейстеров в 10 школ искусств. В этом году будет трудоустроено 35 земских работников культуры.