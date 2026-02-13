13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
10:30 | 13 февраля
Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам
10:30 | 13 февраля
Музей краеведения показывает реликвии
09:30 | 13 февраля
Саратовские химики нарастили обороты: плюс 8% за год
09:00 | 13 февраля
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
В целях оптимизации транспортных услуг и повышения качества обслуживания пассажиров внесены изменения в график движения пригородных железнодорожных поездов на 23 февраля и 9 марта 2026 года.

Назначены поезда:
— № 6061 «Саратов-1 — Балашов-1»: отправляется со станции Саратов-1 в 8 часов 43 минуты, прибытие на станцию Балашов-1 в 13 часов 41 минуту.
— № 6062 «Балашов-1 — Саратов-1»: отправляется со станции Балашов-1 в 14 часов 20 минут, прибытие на станцию Саратов-1 в 19 часов 38 минут.

Отменены поезда:
— № 6161 «Саратов-1 — Ртищево-1»: ранее следовал маршрутом от станции Саратов-1, отправляясь в 8 часов 43 минуты и прибывая на станцию Ртищево-1 в 12 часов 01 минуту.
— № 6162 «Ртищево-1 — Саратов-1»: ранее отправлялся со станции Ртищево-1 в 16 часов 12 минут, прибывал на станцию Саратов-1 в 19 часов 38 минут.

Просьба учитывать данную информацию при планировании поездок.

Министерство транспорта области по данным АО «СарППК»