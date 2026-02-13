Изменения в расписании пригородных поездов

просмотров: 103

В целях оптимизации транспортных услуг и повышения качества обслуживания пассажиров внесены изменения в график движения пригородных железнодорожных поездов на 23 февраля и 9 марта 2026 года.Назначены поезда:— № 6061 «Саратов-1 — Балашов-1»: отправляется со станции Саратов-1 в 8 часов 43 минуты, прибытие на станцию Балашов-1 в 13 часов 41 минуту.— № 6062 «Балашов-1 — Саратов-1»: отправляется со станции Балашов-1 в 14 часов 20 минут, прибытие на станцию Саратов-1 в 19 часов 38 минут.Отменены поезда:— № 6161 «Саратов-1 — Ртищево-1»: ранее следовал маршрутом от станции Саратов-1, отправляясь в 8 часов 43 минуты и прибывая на станцию Ртищево-1 в 12 часов 01 минуту.— № 6162 «Ртищево-1 — Саратов-1»: ранее отправлялся со станции Ртищево-1 в 16 часов 12 минут, прибывал на станцию Саратов-1 в 19 часов 38 минут.Просьба учитывать данную информацию при планировании поездок.Министерство транспорта области по данным АО «СарППК»