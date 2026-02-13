Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе

просмотров: 100

11 февраля министр инвестиционной политики Александр Марченко выступил на 3-м международном форуме «Архитектура и гостеприимство 2026», посвященном теме «Туризм будущего – будущее туризма». Мероприятие объединило профессионалов туристической и гостиничной отраслей, архитекторов, девелоперов, инвесторов и представителей органов власти.В своем выступлении министр представил комплексный подход Саратовской области к развитию туристической инфраструктуры и привлечению инвестиций в гостиничный бизнес, анонсировав новый инструмент — инвестиционный тур. В его рамках потенциальные инвесторы смогут лично ознакомиться с подготовленными площадками, оценить их потенциал и инфраструктуру, а также познакомиться с культурным и природным наследием региона. Планируется, что инвесттур будет охватывать 3 направления: посещение площадок для реализации проектов городских гостиниц, рекреационного отдыха и экотуризма, а также объектов придорожного сервиса.Особое внимание в докладе уделено мерам государственной поддержки инвесторов. В их числе — система «одного окна», налоговые льготы, субсидии на создание объектов размещения, а также возможность получения земельных участков по упрощенной процедуре.Министр также рассказал о проектах, которые реализуются или уже успешно работают в регионе: реконструкция исторических гостиниц в Саратове, строительство придорожных отелей федеральной сети в Саратове и Балакове, развитие действующих и возведение новых глэмпингов на берегу Волги.«Мы активно привлекаем инвесторов в туристическое направление, не просто заявляя о наших потребностях, но и формируя готовые предложения. У нас сформированы площадки и конкретные бизнес-кейсы, где уже обозначены основные параметры предполагаемых проектов – с потенциальным объемом необходимых вложений, существующей инфраструктурой и концепцией развития территорий», — подчеркнул Александр Марченко.