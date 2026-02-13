13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
10:30 | 13 февраля
Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам
10:30 | 13 февраля
Музей краеведения показывает реликвии
09:30 | 13 февраля
Саратовские химики нарастили обороты: плюс 8% за год
09:00 | 13 февраля
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Подробнее
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Подробнее
Сказано-сделано-экспортировано
Подробнее
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Подробнее
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
Подробнее
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Подробнее
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Подробнее
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Подробнее

Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе

Новости
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе


11 февраля министр инвестиционной политики Александр Марченко выступил на 3-м международном форуме «Архитектура и гостеприимство 2026», посвященном теме «Туризм будущего – будущее туризма». Мероприятие объединило профессионалов туристической и гостиничной отраслей, архитекторов, девелоперов, инвесторов и представителей органов власти.

В своем выступлении министр представил комплексный подход Саратовской области к развитию туристической инфраструктуры и привлечению инвестиций в гостиничный бизнес, анонсировав новый инструмент — инвестиционный тур. В его рамках потенциальные инвесторы смогут лично ознакомиться с подготовленными площадками, оценить их потенциал и инфраструктуру, а также познакомиться с культурным и природным наследием региона. Планируется, что инвесттур будет охватывать 3 направления: посещение площадок для реализации проектов городских гостиниц, рекреационного отдыха и экотуризма, а также объектов придорожного сервиса.

Особое внимание в докладе уделено мерам государственной поддержки инвесторов. В их числе — система «одного окна», налоговые льготы, субсидии на создание объектов размещения, а также возможность получения земельных участков по упрощенной процедуре.

Министр также рассказал о проектах, которые реализуются или уже успешно работают в регионе: реконструкция исторических гостиниц в Саратове, строительство придорожных отелей федеральной сети в Саратове и Балакове, развитие действующих и возведение новых глэмпингов на берегу Волги.

«Мы активно привлекаем инвесторов в туристическое направление, не просто заявляя о наших потребностях, но и формируя готовые предложения. У нас сформированы площадки и конкретные бизнес-кейсы, где уже обозначены основные параметры предполагаемых проектов – с потенциальным объемом необходимых вложений, существующей инфраструктурой и концепцией развития территорий», — подчеркнул Александр Марченко.