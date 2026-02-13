В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи

просмотров: 125

Коммунальные службы ведут расчистку и обработку противогололедными материалами проезжих частей и пешеходных зон. Особое внимание уделяется комплексной очистке территорий, прилегающих к остановочным павильонам и социальным объектам.В ночное время будет задействовано более 290 единиц специализированной техники на 29 участках города.В Энгельсе в дневное время специалисты приступили к обработке противогололедными материалами пешеходных зон.В ночные часы работы по обработке пешеходных зон противогололедными материалами будут продолжены.Параллельно, продолжали работу по вывозу снежных масс. За последние сутки вывезено более 1 500 кубометров снега с улиц Полтавская, Тельмана, путепровод (РП «Приволжский»), Горького и др.Продолжали и работы в частном секторе, механизированная уборка прошла по улицам Дачная, 2-я Речная, Грозненская, Покровская и др.В Балаково сотрудники «Комбината благоустройства» продолжили уборку дорог и тротуаров в центральной, заканальной и островной частях города.По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского, Балаковского районов