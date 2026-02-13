13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
10:30 | 13 февраля
Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам
10:30 | 13 февраля
Музей краеведения показывает реликвии
09:30 | 13 февраля
Саратовские химики нарастили обороты: плюс 8% за год
09:00 | 13 февраля
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
Коммунальные службы ведут расчистку и обработку противогололедными материалами проезжих частей и пешеходных зон. Особое внимание уделяется комплексной очистке территорий, прилегающих к остановочным павильонам и социальным объектам.

В ночное время будет задействовано более 290 единиц специализированной техники на 29 участках города.

В Энгельсе в дневное время специалисты приступили к обработке противогололедными материалами пешеходных зон.

В ночные часы работы по обработке пешеходных зон противогололедными материалами будут продолжены.

Параллельно, продолжали работу по вывозу снежных масс. За последние сутки вывезено более 1 500 кубометров снега с улиц Полтавская, Тельмана, путепровод (РП «Приволжский»), Горького и др.

Продолжали и работы в частном секторе, механизированная уборка прошла по улицам Дачная, 2-я Речная, Грозненская, Покровская и др.

В Балаково сотрудники «Комбината благоустройства» продолжили уборку дорог и тротуаров в центральной, заканальной и островной частях города.

По информации администраций МО "Город Саратов", Энгельсского, Балаковского районов