Музей краеведения показывает реликвии

В Саратовском областном музее краеведения в рамках программы, посвященной 140-летию будет работать виртуальная выставка «Экспонат месяца», на которой в течение года на сайте музея будут представлены и «оживут» предметы, выбранные и предложенные сотрудниками музея.В январе таким предметом стал «Музейный рыцарь» – латный доспех, изготовленный во Франции в XIX веке и привезенный в Саратов известным художником А. П. Боголюбовым. Искусственный интеллект позволяет увидеть, как «рыцарь» выходит из витрины и приветствует посетителей.Идет подготовка выставки, рабочее название которой «Одним штрихом: 9 предметов из 9 филиалов». На ней будет представлено по одному раритету из каждого филиала музея, которые расположены в районах области.