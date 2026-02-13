13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
10:30 | 13 февраля
Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам
10:30 | 13 февраля
Музей краеведения показывает реликвии
09:30 | 13 февраля
Саратовские химики нарастили обороты: плюс 8% за год
09:00 | 13 февраля
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
В Саратовском областном музее краеведения в рамках программы, посвященной 140-летию будет работать виртуальная выставка «Экспонат месяца», на которой в течение года на сайте музея будут представлены и «оживут» предметы, выбранные и предложенные сотрудниками музея.

В январе таким предметом стал «Музейный рыцарь» – латный доспех, изготовленный во Франции в XIX веке и привезенный в Саратов известным художником А. П. Боголюбовым. Искусственный интеллект позволяет увидеть, как «рыцарь» выходит из витрины и приветствует посетителей.

Идет подготовка выставки, рабочее название которой «Одним штрихом: 9 предметов из 9 филиалов». На ней будет представлено по одному раритету из каждого филиала музея, которые расположены в районах области.