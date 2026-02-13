Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам

13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Несмотря на то, что календарная весна еще не наступила, подготовка к сезонным полевым работам в сельхозпредприятиях региона вступила в активную фазу. Закупаются семенной материал, минеральные удобрения и средства защиты растений, ведется ремонт и подготовка техники.



Для весенних полевых работ, рассказали в отделе развития растениеводства минсельхоза области, потребуется 234,5 тысячи тонн минеральных удобрений, к сегодняшнему дню в хозяйствах имеется более 44 тысяч тонн. Начиная с 2018 года, объемы приобретения удобрений выросли в 3 раза, в планах – дальнейшее увеличение объемов на 3 -5% ежегодно. Договора на дальнейшую поставку минеральных удобрений, а также семян и средств защиты растений, заключаются в штатном режиме.

Большое внимание уделяется плановым техническим осмотрам и обновлению парка сельхозтехники. К началу весенней посевной кампании будет подготовлено более 19 тысяч тракторов, свыше 12 тысяч сеялок, более 10 тысяч культиваторов, другая сельскохозяйственная техника.

С начала текущего года аграриями региона уже приобретено более 100 единиц техники, в том числе 25 тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов и 75 единиц прочей техники на общую сумму около 750 млн рублей.

Остаются востребованными инструменты льготного лизинга – в 2026 году по лизингу в область поставлено 20 единиц техники на сумму на сумму 200 млн рублей.

«В структуре приобретения сельскохозяйственной техники доля самоходных машин отечественного производства ежегодно увеличивается. С 2020 года этот показатель вырос на 3%. К примеру, в 2025 году 90% тракторов и 97% комбайнов, закупленных саратовскими аграриями, были произведены отечественными сельхозмашиностроителями», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.