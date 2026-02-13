Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам

просмотров: 131

Для весенних полевых работ, рассказали в отделе развития растениеводства минсельхоза области, потребуется 234,5 тысячи тонн минеральных удобрений, к сегодняшнему дню в хозяйствах имеется более 44 тысяч тонн. Начиная с 2018 года, объемы приобретения удобрений выросли в 3 раза, в планах – дальнейшее увеличение объемов на 3 -5% ежегодно. Договора на дальнейшую поставку минеральных удобрений, а также семян и средств защиты растений, заключаются в штатном режиме.Большое внимание уделяется плановым техническим осмотрам и обновлению парка сельхозтехники. К началу весенней посевной кампании будет подготовлено более 19 тысяч тракторов, свыше 12 тысяч сеялок, более 10 тысяч культиваторов, другая сельскохозяйственная техника.С начала текущего года аграриями региона уже приобретено более 100 единиц техники, в том числе 25 тракторов, 12 зерноуборочных комбайнов и 75 единиц прочей техники на общую сумму около 750 млн рублей.Остаются востребованными инструменты льготного лизинга – в 2026 году по лизингу в область поставлено 20 единиц техники на сумму на сумму 200 млн рублей.«В структуре приобретения сельскохозяйственной техники доля самоходных машин отечественного производства ежегодно увеличивается. С 2020 года этот показатель вырос на 3%. К примеру, в 2025 году 90% тракторов и 97% комбайнов, закупленных саратовскими аграриями, были произведены отечественными сельхозмашиностроителями», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства области Игорь Гриднев.