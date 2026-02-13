Саратовские химики нарастили обороты: плюс 8% за год

просмотров: 127

Производители химической продукции в Саратовской области подвели итоги работы за прошлый год.Суммарный объем отгруженных товаров в январе-декабре 2025 года превысил 160 млрд рублей — это на 8,1% больше, чем в 2024-м.В лидерах — традиционный флагман индустрии: балаковский филиал АО «Апатит»."Продукция химической отрасли Саратовской области пользуется высоким спросом за рубежом и поставляется в Бразилию, Турцию, ЮАР, Финляндию и Беларусь", - отмечает глава Минпромэнерно области Михаил Торгашин.