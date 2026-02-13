13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
16:00 | 13 февраля
В охотхозяйстве Калининского района провели шумовой прогон животных
14:30 | 13 февраля
Молодые специалисты готовы стать "Земскими работниками культуры"
13:00 | 13 февраля
Изменения в расписании пригородных поездов
12:30 | 13 февраля
Саратовская область представила инвесторам возможности развития туризма в регионе
11:00 | 13 февраля
В городах продолжаются плановые работы по уборке снега и наледи
10:30 | 13 февраля
Закупка семян и удобрений, подготовка техники: аграрии Саратовской области готовятся к весенним полевым работам
10:30 | 13 февраля
Музей краеведения показывает реликвии
09:30 | 13 февраля
Саратовские химики нарастили обороты: плюс 8% за год
09:00 | 13 февраля
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Производители химической продукции в Саратовской области подвели итоги работы за прошлый год.

Суммарный объем отгруженных товаров в январе-декабре 2025 года превысил 160 млрд рублей — это на 8,1% больше, чем в 2024-м.

В лидерах — традиционный флагман индустрии: балаковский филиал АО «Апатит».

"Продукция химической отрасли Саратовской области пользуется высоким спросом за рубежом и поставляется в Бразилию, Турцию, ЮАР, Финляндию и Беларусь", - отмечает глава Минпромэнерно области Михаил Торгашин.