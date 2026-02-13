13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО открылись в Уфе

12 февраля 2026 года в Уфе открылись двухдневные Всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые собрали около 200 представителей региональных отделений.

В рамках сборов планируется обменяться опытом по оказанию помощи ветеранам в социализации и трудоустройстве, обсудить развитие инновационного и адаптивного спорта, организацию поисковых экспедиций на 2026 год, работу по увековечиванию памяти погибших в ходе СВО и поиску без вести пропавших бойцов. Отдельное внимание будет уделено роли Ассоциации в противодействии терроризму и экстремизму, а также другим современным вызовам.

В ходе деловой игры будут сформированы и доработаны проекты Ассоциации для реализации на федеральном и региональном уровнях в 2026 году.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, участник федеральной программы «Время героев» Александр Тихонов передал приветствие полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова: «В регионах Приволжского федерального округа функционируют отделения Ассоциации, в которые вступило свыше 4800 человек. Вы и ваши соратники принимаете активное участие в деятельности Ассоциации: создаете школьные музеи, посвященные Героям, организуете поиск пропавших без вести, гуманитарные миссии в прифронтовых районах, формируете спортивные коллективы для ветеранов с инвалидностью, занимаетесь военно-патриотическим воспитанием молодежи. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории Отечества и подвигам предков и современников является приоритетной государственной задачей».

Ассоциация ветеранов СВО играет важную роль в сохранении памяти о подвигах защитников Отечества и воспитании патриотизма у подрастающего поколения. Итоги Всероссийских сборов в Уфе лягут в основу новых инициатив 2026 года, направленных на поддержку ветеранов СВО, укрепление единства народов и государственного суверенитета.

По информации пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе