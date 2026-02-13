13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
15:00 | 12 февраля
В Саратове проведут детский турнир по дзюдо
14:00 | 12 февраля
Участник программы «Наши герои» получил назначение на ответственный пост
13:30 | 12 февраля
Первый морской класс юнг Саратовской области стал обладателем Гран-При на конкурсе морской и военной песни
13:28 | 12 февраля
Областные депутаты просят проверить решение Андрея Рыжкова о продаже балашовских школ и детсадов
13:00 | 12 февраля
Хаски Альма побывала в гостях у старших центра соцобслуживания населения Лысогорского района
12:03 | 12 февраля
Школьники Саратовской области сразились в управлении дронами
20:00 | 11 февраля
В общественной палате ответили на критику в свой адрес
19:19 | 11 февраля
В Общественную палату идут не за статусом
19:18 | 11 февраля
Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
Региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство» анонсировало проведение в Саратове в рамках детской лиги дзюдо соревнований на Кубок боевого братства. Состязаться будут дети трех возрастных категорий: до 11 лет, до 13 лет и до 15 лет.

1-ый этап соревнований посвящен 37-летию окончания выполнения боевых задач 40-й армией в Афганистане.

Соревнования пройдут 14 и 15 февраля в Саратове по адресу Большой салютный проезд, 7. Начало в 10:00. Приглашаются все желающие.

Как отметил председатель регионального отделения Сергей Авезниязов, «подобные соревнования помогают детям воспитывать в себе мужчину. Подвиги наших ребят на передовой вдохновляют ребят совершенствоваться в спорте и побеждать. «Боевое братство» и дальше будет помогать проводить подобные турниры по боевым видам спорта. Цель таких соревнований – через спорт привить любовь и уважение к своей стране».