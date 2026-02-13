В Саратове проведут детский турнир по дзюдо

просмотров: 156

Региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство» анонсировало проведение в Саратове в рамках детской лиги дзюдо соревнований на Кубок боевого братства. Состязаться будут дети трех возрастных категорий: до 11 лет, до 13 лет и до 15 лет.1-ый этап соревнований посвящен 37-летию окончания выполнения боевых задач 40-й армией в Афганистане.Соревнования пройдут 14 и 15 февраля в Саратове по адресу Большой салютный проезд, 7. Начало в 10:00. Приглашаются все желающие.Как отметил председатель регионального отделения Сергей Авезниязов, «подобные соревнования помогают детям воспитывать в себе мужчину. Подвиги наших ребят на передовой вдохновляют ребят совершенствоваться в спорте и побеждать. «Боевое братство» и дальше будет помогать проводить подобные турниры по боевым видам спорта. Цель таких соревнований – через спорт привить любовь и уважение к своей стране».