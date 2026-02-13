13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
15:00 | 12 февраля
В Саратове проведут детский турнир по дзюдо
14:00 | 12 февраля
Участник программы «Наши герои» получил назначение на ответственный пост
13:30 | 12 февраля
Первый морской класс юнг Саратовской области стал обладателем Гран-При на конкурсе морской и военной песни
13:28 | 12 февраля
Областные депутаты просят проверить решение Андрея Рыжкова о продаже балашовских школ и детсадов
13:00 | 12 февраля
Хаски Альма побывала в гостях у старших центра соцобслуживания населения Лысогорского района
12:03 | 12 февраля
Школьники Саратовской области сразились в управлении дронами
20:00 | 11 февраля
В общественной палате ответили на критику в свой адрес
19:19 | 11 февраля
В Общественную палату идут не за статусом
19:18 | 11 февраля
Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Участник программы «Наши герои» получил назначение на ответственный пост

Участник программы «Наши герои» получил назначение на ответственный пост


В Саратовской области продолжается реализация региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои». Ее финалисты проходят модули обучения, стажировки и трудоустраиваются в органы власти различных уровней.

12 января 2026 года на пост заместителя главы Татищевского района по патриотической работе был назначен Рамис Горяев.

Ветеран специальной военной операции узнал о программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, в марте прошлого года, сразу подал заявку. «Когда подавал заявление, решил для себя, что надо попробовать свои силы в чем-то новом. Старт программы, очные модули, встречи с наставниками, стажировки сразу дали стимул для движения вперед. Полученные теоретические знания и практические навыки дали возможность для моего личного и карьерного развития», – поделился Рамис Горяев.

В настоящее время замглавы района уже вошел в рабочий ритм, принимает участие в патриотических мероприятиях, которые сегодня играют особую роль в жизни района и всего общества.

«Такие события – это не просто формальность. Это живая работа с людьми, прежде всего с молодежью, направленная на сохранение исторической памяти, уважение к подвигу предков и формирование ответственности за будущее своей малой родины и страны в целом. Патриотические мероприятия объединяют поколения: ветеранов, школьников, студентов, представителей общественных организаций. Они создают пространство для диалога, передачи опыта, укрепления традиционных ценностей – взаимопомощи, служения обществу, уважения к истории. Именно через такие инициативы формируется гражданская позиция, чувство сопричастности и гордости за свой район и свою страну», – отметил ветеран специальной военной операции.