Участник программы «Наши герои» получил назначение на ответственный пост

В Саратовской области продолжается реализация региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои». Ее финалисты проходят модули обучения, стажировки и трудоустраиваются в органы власти различных уровней.12 января 2026 года на пост заместителя главы Татищевского района по патриотической работе был назначен Рамис Горяев.Ветеран специальной военной операции узнал о программе, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, в марте прошлого года, сразу подал заявку. «Когда подавал заявление, решил для себя, что надо попробовать свои силы в чем-то новом. Старт программы, очные модули, встречи с наставниками, стажировки сразу дали стимул для движения вперед. Полученные теоретические знания и практические навыки дали возможность для моего личного и карьерного развития», – поделился Рамис Горяев.В настоящее время замглавы района уже вошел в рабочий ритм, принимает участие в патриотических мероприятиях, которые сегодня играют особую роль в жизни района и всего общества.«Такие события – это не просто формальность. Это живая работа с людьми, прежде всего с молодежью, направленная на сохранение исторической памяти, уважение к подвигу предков и формирование ответственности за будущее своей малой родины и страны в целом. Патриотические мероприятия объединяют поколения: ветеранов, школьников, студентов, представителей общественных организаций. Они создают пространство для диалога, передачи опыта, укрепления традиционных ценностей – взаимопомощи, служения обществу, уважения к истории. Именно через такие инициативы формируется гражданская позиция, чувство сопричастности и гордости за свой район и свою страну», – отметил ветеран специальной военной операции.