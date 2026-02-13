Областные депутаты просят проверить решение Андрея Рыжкова о продаже балашовских школ и детсадов

просмотров: 191

Группа депутатов Саратовской областной Думы обратилась к губернатору Роману Бусаргину с просьбой организовать проверку законности решения о передаче под приватизацию больше 10 социальных объектов Балашовского района.Депутаты Сергей Гладков, Алексей Кольцов, Василий Кравцов, Мария Усова и Дмитрий Лыгин проанализировали вопросы отчуждения имущества в Балашовском районе. В частности, речь идет о решении от 11 декабря 2018 года, подписанном действовавшим на тот момент председателем Собрания депутатов Балашовского муниципального района Андреем Рыжковым. Этим решением в общей массе предлагалось отдать на продажу сразу 13 объектов, в которых ранее размещались учебные заведения или учреждения культуры как в селах, так и в районном центре. Например, здания школы в с. Рассказань, детского сада «Солнышко» в п. Октябрьский, школы в с. Львовка, детсада «Ежик» в с. Хоперское, школы № 4 в Балашове и даже автобус для перевозки детей. Кроме этого, в списках был и ранее переданный муниципалитету комплекс зданий военной части: казармы, кухня-столовая, банно-прачечный комплекс, учебные мастерские, учебный корпус с классами на 300 мест.«Мы убеждены, что все эти объекты имели высокую социальную значимость для территорий, где они располагались, и могли и дальше использоваться для людей, в частности, как учреждения по работе с детьми. Считаем, что продажа детских садов, школ и сельских клубов и домов культуры не соответствует интересам жителей. Что касается зданий военной части, то для балашовцев эти объекты имели особое значение, и могли бы быть использованы также в интересах города. Более того, нужно обязательно проверить, по какой цене и кому достались объекты. Не было ли тут коррупционной составляющей? К сожалению, есть примеры, когда госимущество уходило с молотка по явно заниженной цене различным бизнес-структурам. Сейчас в регионе идет борьба с такими явлениями, часть объектов удалось вернуть и вернуть им социальный профиль. Поэтому мы обратились к губернатору Роману Викторовичу Бусаргину с просьбой создать специальную комиссию, которая изучила бы законность решения и проверила, по какой цене и кому в итоге отошли эти здания», – заявил депутат Алексей Кольцов, представляющий в облдуме интересы жителей Балашовского района.