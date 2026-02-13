Первый морской класс юнг Саратовской области стал обладателем Гран-При на конкурсе морской и военной песни

просмотров: 175

Региональная общественная организация «Молодёжная Морская Лига» провела Первый Всероссийский открытый конкурс морской и военной песни, посвящённый памяти Соловецких юнг и 80-летию Великой Победы.Конкурс объединил порядка 250 участников из разных уголков страны. В декабре были подведены итоги конкурса.Гран-при конкурса завоевала авторская песня «Мальчики с бантиками», написанная командиром Первого морского класса юнг Саратовской области Виталием Поповым в соавторстве с Сергеем Калякиным специально для этого события. Песню исполнили сам автор и его воспитанники-юнги.О жизни морского класса юнг Саратовской области, о повседневных буднях саратовских юных моряков, продолжателей славных традиций их сверстников огненных лет, Соловецких юнг Великой Отечественной войны можно узнать, посмотрев документальный фильм, который выпустило военно-патриотическое молодежное объединение «Первый морской класс юнг».Познакомиться с фильмом можно по ссылке https://vkvideo.ru/video-204864007_456239137