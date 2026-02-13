13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
18:12 | 12 февраля
Политолог: При Исаеве администрация сразу перешла в рабочий режим
15:00 | 12 февраля
В Саратове проведут детский турнир по дзюдо
14:00 | 12 февраля
Участник программы «Наши герои» получил назначение на ответственный пост
13:30 | 12 февраля
Первый морской класс юнг Саратовской области стал обладателем Гран-При на конкурсе морской и военной песни
13:28 | 12 февраля
Областные депутаты просят проверить решение Андрея Рыжкова о продаже балашовских школ и детсадов
13:00 | 12 февраля
Хаски Альма побывала в гостях у старших центра соцобслуживания населения Лысогорского района
12:03 | 12 февраля
Школьники Саратовской области сразились в управлении дронами
20:00 | 11 февраля
В общественной палате ответили на критику в свой адрес
19:19 | 11 февраля
В Общественную палату идут не за статусом
19:18 | 11 февраля
Гладков: Опыт работы Дубовенко позволит ему успешно выстроить работу
В Радищевском музее открыта новая экспозиция «АРТ-КОД»
Владимир Дудаков: «Лучший метод защиты от гриппа – вакцинация»
Сказано-сделано-экспортировано
В Саратове впервые состоится детский межрегиональный вокальный конкурс «Пою с оркестром»
Черешчатый дуб под Александрович Нашем признан памятником природы
В Саратове стартует третий этап Всероссийских соревнований по прыжкам в воду «Лига юных чемпионов»
Взаимодействие общественников с Фондом капремонта области признано успешным
Электричка здоровья пользуется неизменным успехом у пассажиров и жителей области
Региональная общественная организация «Молодёжная Морская Лига» провела Первый Всероссийский открытый конкурс морской и военной песни, посвящённый памяти Соловецких юнг и 80-летию Великой Победы.

Конкурс объединил порядка 250 участников из разных уголков страны. В декабре были подведены итоги конкурса.

Гран-при конкурса завоевала авторская песня «Мальчики с бантиками», написанная командиром Первого морского класса юнг Саратовской области Виталием Поповым в соавторстве с Сергеем Калякиным специально для этого события. Песню исполнили сам автор и его воспитанники-юнги.

О жизни морского класса юнг Саратовской области, о повседневных буднях саратовских юных моряков, продолжателей славных традиций их сверстников огненных лет, Соловецких юнг Великой Отечественной войны можно узнать, посмотрев документальный фильм, который выпустило военно-патриотическое молодежное объединение «Первый морской класс юнг».

Познакомиться с фильмом можно по ссылке https://vkvideo.ru/video-204864007_456239137