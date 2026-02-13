Хаски Альма побывала в гостях у старших центра соцобслуживания населения Лысогорского района

просмотров: 154

Получатели услуг комплексного центра социального обслуживания населения Лысогорского района принимали необычную гостью – хаски Альму, которая своим обаянием и безграничной любовью покорила сердца пенсионеров.«Всем известно, что не только кошки, но и собаки помогают людям преодолеть состояние тревоги, неконтролируемого страха, депрессии и одиночества. Канистерапия – метод лечения и реабилитации с использованием специально обученных собак имеет разные формы, но особой популярностью пользуется непосредственный контакт с животным», – прокомментировала сопровождающий собаку специалист.Известно, что совместные игры, прикосновения, поглаживание и даже просто возможность наблюдать за собакой со стороны приносят неоценимую пользу, способствуя эмоциональной разгрузке и улучшению настроения человека.«Животные не видят в человеке недостатков. Даря любовь и преданность, питомцы делают нас отзывчивыми, более уверенными в себе и самостоятельными, а это лучший терапевтический эффект. Альма подарила нам хорошее настроение и позитивную энергию», – выразили мнение участники встречи.Получатели услуг с большим удовольствием сделали фото на память, чтобы запечатлеть эти теплые воспоминания на всю жизнь.