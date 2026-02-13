Школьники Саратовской области сразились в управлении дронами

13 Февраля 2026 ПЯТНИЦА
Новости
На площадке регионального центра «Галактика64» состоялись соревнования по направлению «Управление и программирование беспилотных летательных аппаратов» в рамках регионального этапа Интеллектуальной Олимпиады среди школьников Приволжского федерального округа.

В мероприятии приняли участие юные инженеры и операторы дронов, которые продемонстрировали мастерство в управлении беспилотниками и навыки программирования современных летательных аппаратов.

Участники показали высокий уровень компетенций, изобретательность и стремление к освоению новых технологий.

Команда-победитель регионального этапа представит Саратовскую область на окружном этапе Интеллектуальной Олимпиады ПФО, который пройдёт с 11 по 13 марта 2026 года в Перми.

Напомним, Интеллектуальная Олимпиада ПФО проводится под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова.